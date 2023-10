Xbox Game Pass, 6 giochi lasceranno il catalogo ad ottobre

Microsoft ha annunciato la lista dei titoli prossimi alla rimozione dal catalogo di Xbox Game Pass, svelando che ben 6 giochi lasceranno il servizio il 15 ottobre 2023, tra cui Trek to Yomi, Eville e tanti altri. Di seguito la lista completa:

Turnip Boy Commits Tax Evasion – console, PC e cloud

SHENZHEN I/O – PC

The Legend of Tianding – console, PC e cloud

OVERWHELM – PC

Trek to Yomi – console, PC e cloud

Eville – console, PC e cloud

Tra i giochi pronti a lasciare il servizio spiccano in particolar modo Trek to Yomi, un action adventure in bianco e nero ispirato ai film sui samurai di Akira Kurosawa e realizzato da Flying Wild Hog e Eville, gioco di deduzione sociale in stile Among Us. Insomma, se vi interessa uno di questi titoli, vi consigliamo di recuperarli. Resteranno disponibili nel catalogo del servizio per ancora pochissimi giorni.

Inoltre, vi ricordiamo che, come sempre, tutti i giochi elencati qui sopra saranno per l’acquisto a un prezzo scontato del 20% nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo è fissata per la metà di ottobre. Quindi qualora non riusciste a recuperarli, potrete sempre approfittare dell’offerta.