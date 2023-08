The Game Awards 2023, annunciata la data ufficiale dell’evento

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, Geoff Keighley ha svelato la data ufficiale dei The Game Awards.

In occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023, Geoff Keighley ha svelato la data ufficiale dei The Game Awards. Gli oscar del videogioco saranno trasmessi in diretta streaming dal Peacock Theater (ex Microsoft Theater) di Los Angeles giovedì 7 dicembre 2023.

Ogni anno non vediamo l’ora di ospitare uno show che renda omaggio ai giochi più importanti dell’anno, annunciando e presentando in anteprima alcuni dei videogiochi più grandi e attesi del mondo”, ha dichiarato Geoff Keighley, creatore e produttore esecutivo dei The Game Awards. Con tanti amati franchise di videogiochi che esplorano nuovi mezzi e sviluppatori che creano nuove esperienze attraverso le piattaforme, che si tratti di giochi, televisione, film e altro, l’industria continua a espandersi in molti modi sorprendenti, e non vediamo l’ora di onorare i migliori giochi dell’anno e di mostrare agli spettatori di tutto il mondo cosa ci aspetta”.

Ricordiamo che i The Game Awards sono una delle vetrine più importanti per il panorama videoludico e spesso abbiamo visto annunci di spessore proprio durante questi appuntamenti. Quest’anno poi in particolare si prospetta un evento ricco di sorprese, data la presenza di titoli di spessore che hanno arricchito in maniera considerevole il 2023. Tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Diablo 4, Street Fighter 6 e tanti altri ancora sarà senza dubbio interessante scoprire a chi andranno i premi più ambiti.