Alan Wake 2, nuovo trailer dall’Opening Night Live della Gamescom 2023

Come promesso, Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 con un nuovo spettacolare trailer.

Come promesso, Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023 con un nuovo spettacolare trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, offre un assaggio dei toni più dark e disturbanti che andranno a caratterizzare la nuova avventura di Remedy. A differenza degli ultimi trailer che erano focalizzati sulla co-protagonista Saga Anderson, il nuovo filmato si concentra sulla figura di Alan Wake e sull’incubo che lo divora. Vediamo il video:

Ricordiamo che il nuovo Alan Wake si presenterà come un’avventura totalmente rinnovata sotto diversi punti di vista. Il gioco si distaccherà, infatti, dal predecessore per la presenza di diverse novità sia in termini di struttura che prettamente ludici e di atmosfera. Alan Wake 2 sarà molto più cupo e terrificante rispetto al primo capitolo, con una struttura da survival horror, due protagonisti ed un’esperienza che pone al centro la componente narrativa.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Leggi anche: