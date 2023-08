Apple sta testando il nuovo M3 Ultra: un mostro di potenza con CPU a 32 core

Secondo quanto scrive Mark Gurman di Bloomberg nel suo ultimo bollettino Power On, Apple starebbe testando un nuovo chip, l’M3 Ultra. Questo chip rappresenterebbe un notevole salto in termini di potenza rispetto al suo predecessore, l’M2 Ultra, passando da 24 core CPU a ben 32 core nella versione di prossima generazione.

Le tracce trovate nei log degli sviluppatori indicano anche una configurazione di base con 64 core GPU e una versione di punta con 80 core GPU per il nuovo chip desktop di Apple.

Attualmente, è possibile acquistare un Mac con chip M2 Ultra dotato di GPU da 60 o 76 core. Questo significa che l’evoluzione del nuovo chip rappresenterebbe un miglioramento più modesto, almeno dal punto di vista della grafica, rispetto al salto dell’anno precedente. Per mettere le cose in prospettiva, nella sua configurazione di punta, l’M2 Ultra è passato dai 64 core della GPU dell’M1 Ultra high-end ad un massimo di 76 core.

Il report di Bloomberg conferma che Apple lancerà i Mac con chip M3 in ottobre, la nuova line-up includerà anche una nuova versione dell’iMac. Tuttavia, sembra che non vedremo computer dotati di M3 Pro o M3 Max fino al prossimo anno. Secondo le previsioni di Gurman, basate sulle precedenti programmazioni di rilascio di Apple, è probabile che il chip M3 Ultra sarà lanciato sul mercato non prima della fine del 2024.