Apple Watch Series 9 e Ultra 2: il divieto di vendita negli Stati Uniti al momento è sospeso

L’Us International Trade Commission aveva deciso di vietare la vendita di Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti, sia nei negozi online che in quelli fisici. Una sentenza a cui l’amministrazione Biden ha scelto di non porre il veto. Il motivo è da ricercare nelle violazioni dei brevetti da parte della società di Cupertino, situata in California. I brevetti in questione riguardano il sensore per la misurazione dell’ossigeno nel sangue di Masimo, società di apparecchiature mediche.

Una situazione simile era accaduta anche nel 2013, quando Barack Obama aveva stabilito di intervenire positivamente verso Apple, che aveva perso una causa contro Samsung. In questi 10 anni, però, non vi erano stati altri casi del genere, in quanto l’intromissione di un’amministrazione nei riguardi di un veto di questo tipo accade solo raramente. Negli ultimi giorni, ci sono stati importanti sviluppi in merito alla questione.

Le accuse rivolte ad Apple e la richiesta di sospensione del divieto di vendita

L’azienda Masimo, responsabile della produzione di apparecchiature mediche, aveva rivolto delle accuse nei confronti di Apple. I sospetti contro la società californiana hanno a che fare con i furti della tecnologia attinente al monitoraggio dell’ossigeno nel sangue da parte dei dipendenti di Apple.

Il colosso di Cupertino Apple ha presentato domanda alla Commissione per il Commercio Internazionale (ITC) affinché potesse rimuovere il divieto di vendita in corso in questo mese di dicembre negli shop online e nei negozi fisicamente raggiungibili negli Stati Uniti. Era stata proprio la Commissione per il Commercio Internazionale (ITC) ad intraprendere un procedimento contro Apple in seguito alle accuse mosse da Masimo.

Inizialmente, la richiesta di sospendere il divieto di vendita non ha avuto esito positivo, dal momento che è stata respinta dalla Commissione per il Commercio Internazionale (ITC). In un secondo momento, però, la società di Cupertino è riuscita ad ottenere ciò che chiedeva.

L’intervento della Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale

La Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale è dunque intervenuta nella questione per sospendere temporaneamente il divieto di vendita di Apple Watch Series 9 e Ultra 2. Per l’esattezza, la momentanea sospensione del divieto durerà fino al 10 gennaio 2024. Nel frattempo, il colosso di Cupertino provvederà a trovare una soluzione per risolvere il problema nel migliore dei modi. Richiederà, infatti, un aggiornamento software che potrà porre fine a questa disputa.

Il governo delibererà il 12 gennaio comunicando la decisione in merito. Si valuterà, quindi, se l’aggiornamento software sarà stato in grado di risolvere il problema. Il colosso di Cupertino, in California, sarà libero di vendere i modelli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti?