Addio iPhone 13 Mini, da oggi non è più in vendita

Addio iPhone 13 Mini, da oggi Apple non lo vende più sul su store ufficiale. I fan degli smartphone compatti sono in lutto. Sì, tutti e quattro.

Come da tradizione, a settembre Apple non si limita a presentare i suoi nuovi iPhone, ma rivede integralmente anche il suo intero catalogo di prodotti. Così, all’arrivo di molti prodotti, segue la dipartita di almeno un paio dei device più datati. Quest’anno a farne le spese è l‘iPhone 13 Mini, che a partire da oggi risulta non essere più in vendita.

Non è una notizia di poco conto, perché il 13 Mini era di fatto l’ultimo smartphone compatto della Apple. La linea Mini era stata sostituita, già un anno fa, dalla linea Plus, che offre uno schermo addirittura più ampio del modello base tradizionale.

Peraltro, l’iPhone 13 Mini era praticamente un unicum nel panorama moderno degli smartphone. Anche guardando all’ecosistema Android, gli smartphone con uno schermo da meno di 6″ si contano sulle dita di una mano. Forse il caso più virtuoso è quello dell‘Asus Zenfone 10, un top di gamma con schermo da 5,9″. Non ci vengono in mente altri nomi. Non nella fascia premium, quantomeno.

La buona notizia è che, nonostante Apple non lo venda più sul suo store ufficiale, è ancora possibile trovare l’iPhone 13 Mini in numerosi e-commerce, a partire da Amazon. Ad ogni modo, ormai siamo davvero al capolinea: se volete a tutti i costi un iPhone ultra-tascabile, sappiate che già tra pochissimi mesi il 13 Mini potrebbe diventare difficilissimo da trovare nei normali negozi di elettronica. Su Amazon attualmente è ancora possibile acquistare un iPhone 13 Mini a 749€.