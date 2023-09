iCloud senza limiti: annunciati i nuovi piani da 6TB e 12TB

Durante l’evento di presentazione dell’iPhone 15, noto come “Wonderlust,” Apple ha svelato un importante novità che riguarda le sue offerte di storage iCloud. Durante l’evento di ieri sera, Apple ha introdotto due nuovi piani: il primo include 6TB e costa 29,99€ al mese, mentre il secondo, da 12TB, costa 59,99€/mese.

Questi nuovi piani di archiviazione in cloud da 6TB e 12TB si aggiungono alle attuali offerte di 50GB, 200GB e 2TB. Greg Joswiak, vicepresidente marketing dell’azienda, ha sottolineato durante la presentazione che queste opzioni ad alta capacità offriranno “ancora più spazio per mantenere al sicuro le tue foto e video,” rivolgendosi in particolare a fotografi professionisti e filmmaker che necessitano di spazio extra.

Secondo quanto dichiarato da Apple, i nuovi piani sono ideali per utenti con ampie librerie di foto e video o per coloro che utilizzano la condivisione familiare. Essi includeranno inoltre accesso a funzionalità premium, tra cui Private Relay, Hide My Email, Custom Email Domains e supporto per HomeKit Secure Video.

Tuttavia, i nuovi piani non saranno immediatamente disponibili, ma arriveranno la prossima settimana e non sono ancora accessibili per gli utenti che utilizzano le versioni beta di iOS 17.