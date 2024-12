Bluesky ha recentemente superato i 25 milioni di utenti, segnando una crescita sorprendente nelle ultime settimane. Solo un mese fa la piattaforma aveva raggiunto i 15 milioni di iscritti, evidenziando un ritmo di crescita accelerato. Questo traguardo è stato raggiunto nonostante l’app non sia più tra le prime dieci più scaricate sull’App Store. L’interesse verso Bluesky è alimentato da una crescente comunità di utenti che cercano alternative a Twitter e altri social tradizionali.

Cosa è Bluesky e perché continua ad essere sulla cresta dell’onda

Bluesky è una piattaforma di social networking basata su un approccio decentralizzato. Fondata da Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, Bluesky si distingue per la sua struttura unica basata sul protocollo AT, progettato per offrire maggiore autonomia agli utenti. Questo modello consente una maggiore libertà di espressione e riduce il controllo centralizzato sulle interazioni e i contenuti, caratteristiche che hanno attirato un pubblico in cerca di trasparenza. Gli utenti possono beneficiare di un ambiente in cui le decisioni sulla moderazione e l’organizzazione dei contenuti sono più distribuite rispetto alle piattaforme tradizionali.

Una delle caratteristiche distintive di Bluesky è la possibilità di creare e seguire feed personalizzati. Questi feed possono essere configurati in base agli interessi specifici dell’utente, permettendo una selezione mirata dei contenuti da visualizzare. Questo approccio consente di evitare contenuti non graditi e di focalizzarsi su ciò che è realmente rilevante per l’utente.

Bluesky offre la possibilità di utilizzare nomi di dominio come nomi utente, facilitando la portabilità dell’account. Questo significa che gli utenti possono spostare il proprio account da un provider all’altro senza perdere dati o connessioni, mantenendo intatta la propria identità online.

L’esodo da Twitter: Bluesky piace a chi detesta Musk

Il successo di Bluesky è in parte attribuibile all’esodo di milioni di utenti da Twitter. Dopo l’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk, molti iscritti hanno espresso insoddisfazione per i cambiamenti introdotti, tra cui il sistema di abbonamento Twitter Blue, la gestione della moderazione, il trattamento degli account verificati e un algoritmo giudicato eccessivamente polarizzante e favorevole agli account di destra. Questo malcontento ha spinto molti a cercare alternative che offrano una migliore esperienza utente e una gestione più equa della piattaforma. Alcuni utenti hanno trovato un porto sicuro in Threads, l’alternativa di Meta uscita la scorsa estate; ma oggi è BlueSky ad essere sotto i riflettori.