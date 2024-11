L'alternativa a X.com, nato come progetto interno a Twitter, non è più su invito: sempre più utenti si stanno iscrivendo per provare il servizio. La piattaforma ha già oltre 15 milioni di utenti.

Bluesky, nato come progetto interno di Twitter e ora entità indipendente, sta emergendo come una valida alternativa a X, nonostante sia ancora un contendente di dimensioni ridotte. La piattaforma ha recentemente superato i 15 milioni di utenti, aggiungendone più di un milione solo nell’ultima settimana. Sebbene sia ancora lontano dai numeri di Threads, che conta 275 milioni di utenti, l’interesse verso Bluesky sembra in aumento. Di recente, “Bluesky” è diventato un argomento di tendenza su Threads e X.

Gli utenti che cercano un’alternativa a X.com

Secondo un recente rapporto di SimilarWeb, Bluesky ha visto un picco nel traffico web negli Stati Uniti durante e dopo le elezioni presidenziali, un periodo che ha coinciso con la crescente insoddisfazione verso X e il suo proprietario Elon Musk. Il 7 novembre, più di 115.000 utenti statunitensi hanno disattivato i propri account su X, un record di defezioni durante la gestione Musk. Questo malcontento ha contribuito alla crescita di Bluesky, che ha registrato un aumento delle visite web, superando a tratti Threads sul traffico web, pur rimanendo indietro nelle interazioni su mobile.

La filosofia di Bluesky che piace a chi cerca la pace

Bluesky sta cercando di distinguersi dai rivali controllati da miliardari attraverso una serie di funzionalità uniche, tra cui feed personalizzabili, servizi di moderazione creati dagli utenti e “starter packs” per accogliere i nuovi utenti. Rose Wang, COO di Bluesky, ha spiegato in un recente video come la piattaforma offra un’alternativa ai social tradizionali dominati da algoritmi polarizzanti. Con circa 50.000 feed personalizzati, Bluesky mira a creare spazi “intimi” dove gli utenti possono incontrare persone con interessi simili e stringere connessioni autentiche, liberandosi dagli algoritmi che spingono quasi solo contenuti controversi, grandi aziende e influencer.