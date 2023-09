Apple Watch Ultra 2: uno schermo incredibilmente luminoso e… poche altre novità

Dopo aver presentato i nuovi Apple Watch Series 9, l’azienda ha presentato anche la seconda generazione del suo smartwatch top di gamma dedicato agli sportivi più esigenti. Troviamo confermate tutte le ottime caratteristiche del modello precedente (come la possibilità di usarlo per immersioni fino a 40 metri), ovviamente, più qualche novità forse non eccessivamente trascendentale.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2 è equipaggiato con il nuovo chip Apple S9, che come abbiamo visto parlando dell’Apple Watch Series 9, offre tutta una serie di nuove funzioni, tra cui la nuova gesture double tap, oltre che l’uso di Siri a livello locale e una nuova funzione che ci aiuta a trovare un iPhone, se smarrito, in maniera estremamente facile e intuitiva.

La più grande novità introdotta dall’Apple Watch Ultra 2 riguarda lo schermo, che ora supporta una luminosità massima di 3000 nits, rendendolo ancora più facile da leggere anche sotto la luce diretta del sole – oltre che una sorta di potente torcia da polso da usare all’occorrenza.

Apple sostiene che lo smartwatch abbia un’autonomia di circa 36 ore, del tutto simile a quella del suo predecessore; se la Power Mode è attiva, si sale ad oltre 70 ore.

Inoltre l’Ultra 2 sarà disponibile abbinato ad alcuni nuovi cinturini, con colori inediti. Maggiori informazioni sulla disponibilità e sul prezzo, anche per l’Italia, verranno annunciate nel corso delle prossime ore.