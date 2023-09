Apple Watch Series 9 presentato ufficialmente: nuovo chip e nuove funzioni sempre più avanzate

Questa sera Apple ha ufficialmente presentato i nuovi Apple Watch Series 9, nel corso dell’evento speciale dell’azienda denominato “Wonderlust”. La nuova versione dell’Apple Watch presenta un design identico a quello della generazione precedente, ma ci sono comunque alcune importanti novità — a partire da un chip più potente.

Un chip completamente nuovo: S9

L’Apple Watch Series 9 è equipaggiato con un nuovo chip, che introduce alcune importanti novità. A partire da un sistema più reattivo e fluido. Il nuovo chip Apple S9 offre CPU e GPU più veloci. Ciò significa che gli utenti noteranno tempi di caricamento ridotti quando aprono le app o riavviano il sistema.

Ma questo è il meno. Il nuovo chip sblocca anche tutta una serie di nuove funzionalità piuttosto interessanti. Siri ora funziona a livello locale. I compiti più semplici, come l’attivazione di un nuovo timer, non devono più passare attraverso il cloud. Insomma, addio a ritardi o rallentamenti dovuti a problemi di connessione.

Tra le altre novità, Apple ha anche annunciato che Siri potrà presto rispondere anche alle domande degli utenti sulla loro salute. Tuttavia, inizialmente questa funzionalità sarà esclusivamente in lingua inglese e in mandarino. Insomma, in Italia dovremo aspettare ancora un po’.

Trovare l’iPhone ora è un gioco da ragazzi

Il Neural Engine del nuovo chip introduce anche alcune nuove gesture estremamente utili, a partire da quello che Apple chiama double tap. In sostanza, basta unire pollice e indice rapidamente due volte per impartire una serie di comandi che una volta avrebbero richiesto di toccare fisicamente il dispositivo. Si può disattivare una sveglia, rispondere e chiudere una telefonata e fare molto altro.

Il SiP S9 ha anche una nuova versione del chip ultra-wideband di Apple. Simile al chip U1, il nuovo chip fornisce “consapevolezza spaziale”, consentendo al dispositivo di rilevare con precisione la posizione di altri dispositivi nelle vicinanze dotati della stessa tecnologia.

Il vantaggio più grande è che ora l’Apple Watch S9 può aiutarvi a trovare il vostro iPhone se l’avete perso per casa (o in un altro posto). L’app Dov’è attiva una sorta di radar, che vi orienterà verso la direzione dello smartphone, indicando la distanza. Una volta entrati nella stessa stanza dove si trova l’iPhone, è possibile farlo suonare per trovarlo ancora più facilmente. Davvero comodissimo.

Anche lo schermo ha ricevuto alcune migliorie, tra cui una luminosità massima di 2000 nits. Circa il doppio dello schermo dell’Apple Watch Series 8.

L’Apple Watch Series 9 sarà disponibile in una pluralità di colori diversi, inclusa una nuova colorazione rosa. In Italia, il nuovo Apple Watch Series 9 parte da 459,00€.