Dopo un 2024 senza aggiornamenti per l’Apple Watch Ultra, il 2025 promette di portare interessanti novità, secondo un rapporto di Bloomberg. Sebbene l’Apple Watch Ultra 3 manterrà il design della versione attuale, ma in compenso introdurrà diverse nuove funzionalità avanzate come la connettività satellitare e il supporto al 5G RedCap.

Nuove opzioni per la connettività

La connettività satellitare, già vista con l’Emergency SOS via Satellite dell’iPhone 14, permetterà all’Apple Watch Ultra 3 di inviare messaggi di emergenza anche in aree prive di copertura cellulare. Questa funzione è particolarmente utile per gli avventurieri e per chi si trova spesso in zone remote. Considerando che l’Ultra è proposto soprattutto agli appassionati di attività outdoor, come il trekking, la scelta di portare la connettività satellitare anche su questo smartwatch ha decisamente senso.

Parallelamente, il supporto al 5G RedCap, una versione “lite” del 5G, garantirà una connessione più efficiente dal punto di vista energetico. Progettato per dispositivi indossabili, il 5G RedCap utilizza componenti ridotti e consuma meno batteria, offrendo prestazioni ideali per un dispositivo come l’Apple Watch, che richiede accesso sporadico alla rete.

Monitoraggio della pressione sanguigna

Una delle principali novità previste per l’Apple Watch Ultra 3 e la Serie 11 sarà il rilevamento della pressione sanguigna. Questa funzione si aggiunge a un ecosistema in crescita di strumenti di monitoraggio della salute, confermando l’Apple Watch come leader nel settore dei dispositivi medici indossabili.

Oltre all’Apple Watch, anche i prossimi AirPods potrebbero includere sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e della temperatura, integrandosi con un’app Salute aggiornata. È inoltre previsto un servizio di coaching basato sull’intelligenza artificiale per fornire consigli personalizzati su salute ed esercizio. Su questo fronte, stando a Bloomberg, dovrebbero essere queste le principali novità attese per il 2025.

Un’altra novità attesa per il 2025 riguarda gli AirTags 2, che dovrebbero offrire un maggiore raggio d’azione e un miglioramento del tracciamento. Anche l’Apple Watch SE, il modello più economico della gamma, potrebbe ricevere un aggiornamento del design per renderlo più moderno e competitivo.