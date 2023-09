L’iPad Mini 7 uscirà entro la fine del 2023? Un insider giura di sì

Che fine ha fatto l‘iPad Mini? L’ultimo modello è uscito nel 2021 e nel frattempo sono molti gli appassionati del tablet ‘compatto’ di Apple che confidano in un nuovo modello, magari con Wi-Fi 6E, nuovo processore e altre caratteristiche avanzate.

Secondo un recente rapporto di DigiTimes, Apple potrebbe essere pronta a lanciare un iPad Mini di settima generazione entro la fine dell’anno.

In un articolo che tratta le condizioni, sofferenti, del mercato dei tablet, la rivista di Taiwan prevede un aumento della quota di mercato di Apple grazie all’arrivo di un nuovo “iPad di piccole dimensioni”, previsto per il quarto trimestre. Insomma, giusto in tempo per Natale.

DigiTimes basa il suo pronostico sulla base delle informazioni raccolte dai fornitori che producono parti per iPhone e altri prodotti Apple. Le sue fonti forniscono spesso informazioni affidabili, ma – come tutte le testate – DigiTimes non è certo una rivista infallibile.

Ad ogni modo, vale la pena di ricordare che anche Mark Gurman di Bloomberg ha riportato all’inizio di quest’anno che un aggiornamento dell’iPad mini con un lieve “potenziamento delle specifiche” non è escluso. Il mese scorso, il leaker noto come “ShrimpApplePro” ha suggerito che Apple sta già lavorando ad un iPad Mini di settima generazione, aggiungendo che entro la fine del 2023 Apple annuncerà come minimo un nuovo tablet. Non è detto che si tratti proprio del Mini.