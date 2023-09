iPhone 15, macchie, bug e scocca poco resistente: tutti i guai dell’ultimo top di gamma di Apple

La scelta di dotare il nuovo iPhone 15 Pro (e Pro Max) di una cassa in titanio, che va a sostituire l’acciaio inossidabile, ha portato con sé l’importante vantaggio di offrire un peso significativamente ridotto: ora i due top di gamma, anche il modello da 6,7 pollici, sono estremamente maneggevoli.

Ma le novità non sono tutte positive, anzi. Tanto per iniziare: sembra che le ditate possano alterare temporaneamente il colore del telefono. In molti utenti hanno notato che, semplicemente tenendo in mano l’iPhone 15 Pro, si rischia di creare delle macchie opache. L’effetto è temporaneo, ma comunque fastidioso. «È una caratteristica intrinseca del titanio», spiga Apple nei suoi documenti di supporto. Insomma, c’è poco da fare: compratevi una custodia.

Ma questo forse è il minimo. Come da tradizione, anche i top di gamma di quest’anno sono stati sottoposti alle sevizie di JerryRigEverything, uno youtuber che testa la resistenza di smartphone e tablet. Morale? Il frame in vetro del 15 Pro Max tende a spaccarsi molto più facilmente rispetto a quanto visto sui modelli usciti negli anni precedenti. In compenso, il 15 Pro si è dimostrato davvero molto resistente.

Non mancano nemmeno alcuni difettucci lato software. Mark Gurman, nella puntata di Power On uscita oggi, ha segnalato un difetto della funzione diretta di trasferimento dati da un vecchio iPhone ad un nuovo iPhone 15. In breve: gli utenti possono importare le loro informazioni usando una pluralità di modalità diverse, ma se si sceglie di farlo via cavo, un fastidioso glitch può rendere il nuovo telefono completamente inutilizzabile. Fortunatamente, per evitarlo basta installare tempestivamente iOS 17.0.2: ovviamente va fatto prima di iniziare il trasferimento.