Gli utenti iPhone devono fare molta attenzione poiché c’è un bug all’apparenza senza senso ma che può causare parecchi problemi. Infatti, digitando una sequenza di caratteri apparentemente innocui, il dispositivo va in crash rimandando il telefono alla schermata di blocco.

Il bug, che per molti è davvero bizzarro ma comunque reale e fastidioso, è stato svelato da un ricercatore di sicurezza su Mastodon ed è stato verificato da TechCrunch. Secondo 9to5Mac, colpisce gli iPhone che hanno la versione iOS 17 e la build beta iOS 18 e iOS 18.1. Ma non è escluso che il bug possa riguardare anche altre versioni.

Un bug innocuo

Ad ogni modo, la buona notizia è che questo bug pare essere innocuo, non sembrano infatti esserci particolari conseguenze. “Non è un bug di sicurezza”, ha affermato Ryan Stortz, ricercatore di sicurezza iOS che ha analizzato il bug, a TechCrunch.

Inoltre, al momento pare che questo bug possa di fatto essere attivato solo digitando la sequenza di caratteri e quindi viene attivato solamente dalla persona che digita la sequenza stessa. In sostanza, il bug provoca il cosiddetto Respring che, di fatto, è un semplice riavvio SpringBoard. Quindi, per ora gli utenti iPhone possono stare tranquilli, anche se ovviamente il problema verrà risolto con il prossimo aggiornamento che verrà rilasciato a breve.

Uno sviluppatore iOS ha inoltre suggerito, in risposta al post originale di Mastodon, che il bug in realtà è una caratteristica che può addirittura essere utile. Ma ovviamente questo non è un suggerimento tecnico. In definitiva, è meglio comunque non digitare la sequenza di caratteri che provoca il crash, in quanto non si sa mai cosa può succedere anche se, come detto, il bug non presenta pericoli rilevanti ma è bene evitarlo e attendere l’aggiornamento risolutivo.