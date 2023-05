The Rivals Of Amziah King: Matthew McConaughey protagonista del film

Ecco il nuovo progetto di Matthew McConaughey, che sarà protagonista del thriller The Rivals Of Amziah King.

Matthew McConaughey è stato scelto per fare da protagonista nel lungometraggio crime thriller dal titolo The Rivals Of Amziah King. A lavorare sul progetto come sceneggiatore e regista ci sarà Andrew Patterson (che ha già realizzato The Vast of Night).

Non sono stati offerti molti dettagli su The Rivals Of Amziah King, ma è stato specificato che si tratterà di un lungometraggio pieno di atmosfera, e di una storia thriller ambientata in Oklahoma. Matthew McConaughey vestirà i panni del personaggio protagonista Amziah King.

Il produttore Teddy Schwarzman ha dichiarato:

Black Beard è entusiasta di lavorare assieme ad Heyday per la realizzazione di The Rivals of Amziah King. Andrew Patterson è un regista visionario, ed assieme al contributo di Matthew McConaughey realizzeranno un film originale.

L’altro produttore David Heyman ha aggiunto: