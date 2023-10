Matthew Perry: la reazione del cast di Friends alla morte dell’attore

Dopo qualche giorno di silenzio, il cast di Friends ha reagito alla morte di Matthew Perry, diffondendo un comunicato in cui hanno espresso tutte le loro emozioni dopo l’evento luttuoso.

Ecco le parole di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer:

Siamo tutti completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. Ci sarebbe così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e capire cosa significa per noi questa perdita immensa. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono rivolti alla famiglia di Matty, ai suoi amici e a tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo.