Rosso, bianco e sangue blu: su Prime Video dall’11 agosto il film di Matthew López

Da venerdì 11 agosto sarà disponibile, in esclusiva su Prime Video, il film basato sul best seller di Casey McQuiston: Rosso, bianco e sangue blu.

Rosso, bianco e sangue blu, il film basato sul best seller di Casey McQuiston “Red, White & Royal Blue”, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 11 agosto: vi presentiamo le foto ufficiali, le prime clip e il trailer della pellicola diretta da Matthew López. Il film, prodotto da Greg Berlanti e Sarah Schechter con la produzione esecutiva di Casey McQuiston, Michael Riley McGrath, Matthew López, Michael S. Constable, è stato scritto da López insieme a Ted Malawer, vede nel cast Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, with Stephen Fry and Uma Thurman, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

Questa la sinossi:

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di un film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (The Inheritance).

