Yellowstone potrebbe concludersi e ricominciare una nuova serie con Matthew McConaughey

Dagli Stati Uniti arriva una notizia particolare su una delle serie televisive più amate degli ultimi anni: stiamo parlando di Yellowstone, che, secondo alcune fonti, potrebbe concludersi e iniziare un nuovo filone narrativo con Matthew McConaughey protagonista.

Questo sarebbe l’obiettivo del creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, e di Paramount Network. I siti specializzati riportano anche che Matthew McConaughey sarebbe in trattative per fare da protagonista in un nuovo progetto legato al franchise, in un ruolo che non è stato ancora specificato.

Un portavoce di Paramount ha dichiarato:

Non abbiamo delle notizie da riportare. Kevin Costner è uno dei protagonisti di Yellowstone e speriamo che lo rimanga ancora a lungo. Grazie alla brillante mente di Taylor Sheridan possiamo continuare ad espandere questo universo narrativo. E per quanto riguarda Matthew McConaughey, si tratta di un attore fenomenale con il quale ci piacerebbe collaborare.

Sembra che i motivi che potrebbero portare a questo cambiamento radicale in Yellowstone riguarderebbero gli impegni di Kevin Costner e la sua volontà di passare una sola settimana sul set della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, in opposizione al fatto che, generalmente, occorrerebbero ben 50 settimane per concludere le nuove riprese.