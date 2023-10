Superman: Matthew Vaughn e Mark Millar avevano proposto un film in cui Krypton non esplodeva

Prima di arrivare all’Uomo d’Acciaio c’erano altri progetti in cantiere su Superman, tra questi, il regista Matthew Vaughn e lo sceneggiatore Mark Millar avevano proposto un film che cambiava completamente la storia di Krypton.

Ecco la descrizione del progetto fatta dal regista:

La nostra grande idea era quella di far sì che Krypton non esplodesse, inizialmente. Ma, alla fine l’esplosione ci sarebbe stata. Il papà di Superman avrebbe avuto ragione, ma, semplicemente, sbagliato i tempi. Quindi, quando Superman si ritrovava già cresciuto, si sarebbe verificato un esodo di massa, e si sarebbe scatenato l’inferno. E questa è stata la nostra idea.

Secondo il regista, il film sarebbe diventato una trilogia, che avrebbe avuto come villain Zod, Braniac e Lex Luthor. In particolare quest’ultimo: “Sarebbe stato il cattivo principale finché Krypton non esplodeva”.

Alla fine, la Warner Bros. non si è interessata al progetto riguardo questa trilogia così particolare su Superman. Vaughn ha anche aggiunto che i film avrebbero avuto lo spirito dei lungometraggio sull’Uomo d’Acciaio realizzati da Richard Donner, però in versione contemporanea.