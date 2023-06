I Fantastici Quattro: Gene Simmons ha rivelato di essersi proposto per il ruolo della Cosa

Diversi sono stati gli incroci, o i potenziali incroci, tra supereroi e universo musicale: ad esempio è noto che Michael Jackson si propose per il ruolo di Spider-Man. E da poco il membro della band dei Kiss, Gene Simmons, ha rivelato che tempo fa si era proposto per il ruolo de La Cosa dei Fantastici Quattro.

Ecco le sue parole:

Mi fu detto di no. All’epoca Stan Lee si rivolse a me in maniera molto gentile, glissando la proposta e dicendo che ci avrebbero pensato, e che erano contenti della candidatura.