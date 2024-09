Marvel e Disney torneranno a collaborare per la storia che vedrà Topolino ed i suoi amici trasformarsi nei Fantastici Quattro.

Online è stato rivelato che Disney e Marvel continueranno a collaborare, ed hanno annunciato un nuovo fumetto che vedrà Topolino ed i suoi amici vestire i panni dei Fantastici Quattro.

A lavorare sul fumetto sono stati chiamati Steve Behling, Riccardo Secchi, e Lorenzo Pastrovicchio, che hanno già lavorato al recente Paperino diventa Thor.

Nella storia che verrà presentata nei prossimi mesi ci sarà Topolino che vestirà i panni di Reed Richards, mentre Minni sarà la Donna Invisibile, e poi Pippo farà la Torcia Umana, e, infine, Paperino sarà La Cosa.

Il fumetto ricalcherà la prima avventura dei Fantastici Quattro, con i character principali che, durante un’avventura spaziale, subiscono una mutazione. Nel racconto i protagonisti se la dovranno vedere, anche in questo caso, con l’Uomo Talpa.

Quando uscirà Topolino ed i suoi amici diventano i Fantastici Quattro

La storia arriva in un momento particolare, considerando che il prossimo anno uscirà al cinema il film The Fantastic Four, che vedrà l’ingresso dei character nel Marvel Cinematic Universe.

Il fumetto What if…? Topolino ed i suoi amici diventano i Fantastici Quattro è atteso per l’uscita l’8 gennaio 2025. In Italia la storia arriverà probabilmente a brevissima distanza, considerando anche, fino ad ora, questi racconti a fumetti sono stati tutti pubblicati sul settimanale di Topolino.

Prossimamente verrà pubblicata anche una storia che vedrà Minni diventare Captain Marvel.