Online è stato rivelato su quale testata ed in quale periodo verrà pubblicata in Italia la storia Paperino diventa Wolverine. Si tratta del numero di Topolino 3585 che uscirà ad agosto.

La storia è stata realizzata da Luca Barbieri, con i disegni di Giada Perissinotto. Per l’occasione il fumetto Paperino diventa Wolverine sarà proposto dalla casa editrice Panini Comics con due copertine fronte e retro, una dedicata alla storia Marvel/Disney.

Ad occuparsi della cover ci sarà l’autore della Casa delle Idee Ron Lim di Marvel Comics. In precedenza era stata fatta la stessa operazione per il fumetto di Topolino che incrociava Zio Paperone e la Marvel. Nella storia Zio Paperone e il Decino dell’Infinito la copertina è stata realizzata dall’iconico Alex Ross.

Quando verrà pubblicato Paperino diventa Wolverine

La storia con Paperino nei panni di Wolverine sarà un What if…?, ed anticiperà un altro numero in produzione, in cui lo stesso Donald Duck si ritroverà nei panni di Thor.

In questo fumetto Paperino non sarà il solo character Disney a ritrovarsi nelle fattezze di un supereroe Marvel. L’anteprima che è stata mostrata in precedenza, ha fatto vedere che accanto a Paperino Wolverine ci sarà anche Topolino Hawkeye. Intorno avranno delle figure iconiche come Nonna Papera, per un mix ideale tra Disney e Marvel.

Il fumetto con il popolare personaggio Disney che vestirà i panni di Wolverine sarà disponibile su Topolino 3585 del 7 agosto.