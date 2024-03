Marvel Rivals: Overwatch… con i supereroi Marvel, ecco il trailer!

Oggi, NetEase Games e Marvel Games svelano Marvel Rivals, un nuovo sparatutto PVP basato su squadre che presenta il roster di personaggi Marvel dell’intero Universo Marvel. Marvel Rivals è un’esperienza di gioco cooperativa emozionante e frenetica, con giocatori che si affrontano in modalità 6 contro 6 per la vittoria in ambienti distruttibili, rimodellando il terreno per creare vantaggi tattici. Il team di sviluppo di Marvel Rivals è composto da talenti mondiali che hanno già lavorato su franchise di successo come Call of Duty e Battlefield.

Marvel Rivals presenta una trama ideata dal team di scrittori di NetEase, dove lo spietato conflitto tra il dittatore tirannico Dottor Destino e la sua controparte futura dell’anno 2099 ha costretto innumerevoli universi a scontrarsi nel Timestream Entanglement, generando nuovi mondi e crisi ancora sconosciute. La schiera di supereroi include Iron Man, Spider-Man, Pantera Nera, Hulk, Rocket, Groot, Scarlet Witch, Storm, Magik e molti altri ancora. I personaggi hanno anche attacchi di squadra, combinando superpoteri e inventando nuove tattiche che possono ribaltare le sorti del combattimento.

Tra le caratteristiche del gioco:

Un originale free-to-play ambientato in un nuovo universo in continua evoluzione;

Vivi un’ineguagliabile selezione dei più popolari e iconici Supereroi e Super Cattivi che l’universo Marvel ha da offrire;

Elabora innumerevoli strategie combinando poteri per creare abilità Team-Up uniche e abbattendo gli ostacoli lungo il tuo cammino attraverso ambienti distruttibili;

NetEase, che si sta occupando del progetto, negli ultimi tempi ha inanellato numerosi buoni titoli, tra cui Harry Potter: Scopri la magia e Naraka: Bladepoint.

Marvel Rivals è uno dei nostri progetti di sviluppo di giochi più ambiziosi. Dalla concezione del gioco e durante tutta la nostra collaborazione, il nostro team Marvel ha riversato cuore e anima in questo progetto, e siamo entusiasti di lavorare con l’incredibile team di NetEase Games per contribuire a realizzare il massimo sparatutto PVP basato su squadre di Supereroi.

ha affermato Jay Ong, EVP e Capo di Marvel Games.

Per le prossime novità e per prenotarsi ai Beta Test che verranno, collegatevi all’indirizzo www.marvelrivals.com.