Tutti o quasi i romanzi fantasy, romance e non solo in arrivo nel mese di maggio giusto in tempo per il Salto

Maggio è appena iniziato e le uscite letterarie non si sono fatte attendere. Il mese del Salto porterà con se tante, davvero tantissime nuove uscite attese da molti con profonda ansia. Le varie case editrici già nel mese di aprile avevano pubblicato tanti romanzi in vista del Salone del Libro di Torino ma mai maggio fu più ricco di questo. Ricaricare le carte di credito, preparate i contanti perché se parteciperete al festival di Torino sarà impossibile uscire a mani vuote. I fan dei romance a maggio saranno enormemente soddisfatti ma anche gli amanti dei fantasy non resteranno a bocca asciutta: dal prequel di From Blood and Ash alle nuove saghe portate in Italia da Oscar Vault, fino a giungere ai tantissimi romance di Newton Compton Editori. I lettori nel mese di maggio avranno pane per i loro denti. Leggere tutto sarà davvero impossibile. Le TBR si allungheranno ancora di qualche metro e noi con questa guida contribuiremo a farlo. Ecco tutti o quasi le uscite letterarie più interessanti del mese di maggio.

Magnolia Parks (2 maggio, Garzati)

Se avete amato Gossip Girl ma anche le atmosfere regali e londinesi di Bridgerton forse questo romanzo potrebbe fare per voi. Jessa Hastings ha scritto un esordio che ha attirato l’attenzione degli editori di tutto il mondo grazie al passaparola inarrestabile generatosi nel Booktok. Magnolia Paris è un romanzo che per gli appassionati lettori non ha certo bisogno di presentazioni ma è un nome che è ben impresso nella memoria. Nasce nel mondo dell’autopubblicazione ed arriva nelle librerie di ben 30 paesi. Le atmosfere di Bridgerton si fondono ai gossip della serie newyorkese più celebre di sempre. Con la quote che ormai è un vero e proprio tormentone del web “ci sono tanti amori in una vita, ma solo uno ci rimane addosso come un tatuaggio”, ecco che Magnolia Paris sbarca finalmente in Italia per Garzanti editore. “Mi guardi nel riflesso dello specchio, con i tuoi occhi chiari che sfavillano. La luce è fioca, il tramonto alle porte, eppure quel bagliore verde mi lascia senza fiato. Odio tutto ciò che esce dalla tua bocca: se le parole fossero pietre, le raccoglierei per soffocarti. Mi racconti dell’ennesima modella che è caduta preda del tuo fascino. Come è capitato a me, tanti anni fa. I tuoi discorsi non dovrebbero più farmi male, in fondo sono stata io a decidere che non c’era futuro per noi e a lasciarti. Da quel momento, mi sono rifugiata nei vestiti firmati e dietro l’espressione annoiata che tutti si aspettano dall’erede del patrimonio della famiglia Parks, una delle più ricche di Londra. Lo sai, BJ, qualche volta mi sembra che solo tu mi conosca davvero, anche se ho deciso di non concederti più questo potere sulla mia vita. Ma quando sussurri il mio nome, le difese che ho eretto vacillano per il terremoto delle emozioni che ancora vivono dentro di me. Che ancora vivono dentro di te. Perché ti conosco, e so quanto questa danza che facciamo da anni, sfiorandoci senza toccarci mai, ti riempie di rabbia e nostalgia. E, credimi, non c’è giorno in cui amore e odio non rischino di incrinare la facciata di ragazza perfetta. Ma non cederò. Me lo ripeto ogni minuto, ogni secondo. Eppure, quando mi guardi nello specchio, so di mentire. Perché quello che provo per te trascende persino la mia volontà.” Si, è scritto in prima persona. Potrebbe non piacere a tutti ma è innegabile che il trasporto è immediato.

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie colori che sembrano attuali ma anche incredibilmente vintage

Prezzo: 19,90 euro.

Violet Made of Thorns (2 maggio, Dea)

Uno dei romanzi più chiacchierati della scorsa stagione. Finalmente Violet Made of Thorns di Gina Chen giunge in Italia. Si tratta di un fantasy che ha convinto praticamente tutti. Il target è ovviamene young adult e non manca un lato romance.

Violet è una profetessa bugiarda. Vive presso la corte come serva del sovrano: è colei che sa sempre che cosa sussurrare al suo orecchio e quando farlo. Tra Violet e il principe ereditario invece non corre buon sangue: lei non sopporta la sua esuberanza, lui le sue bugie. Quando però, durante il grande ballo in cui il principe Cyrus dovrebbe nominare la sua sposa, Violet ha una reale visione del futuro e tutto cambia. La salvezza o la dannazione del regno dipende infatti da chi il principe designerà come sua regina. E se la scelta non sarà compiuta prima della fine dell’estate, il principe morirà. Violet avrebbe l’occasione di aumentare il proprio ascendente sul reame, presentando al principe la sposa più “conveniente”, ma Cyrus non è manipolabile come suo padre e non vuole un matrimonio di convenienza: lui cerca il vero amore e pur di trovarlo è disposto a tutto, anche alla morte.

L’edizione italiana riprende la splendida cover originale. È in cover rigida ed il prezzo è estremamente competitivo.

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy young adult ricchi di intrighi di corte, segreti e amori alla enemies to lovers.

Prezzo: 16,90 euro.

This Woven Kingdom (2 maggio, Fanucci)

In occasione del Salto ecco il nuovo romanzo di Tahereh Mafi, l’autrice di Shatter Me. Se avete letto la celebre saga fantasy dell’autrice non potete perdere l’occasione di leggere il suo nuovo debutto. Tahereh Mafi a maggio presenzierà al Salone del libro di Torino e presenterà a tutto il suo pubblico la sua nuova saga.

In questa nuova serie tornano alcune caratteristiche stilistiche dell’autrice ma dive ta anche molto importate la matrice locale: l’ispirazione per il worldbuilding arriva direttamente dalla Persia.

Per il resto del mondo, Alizeh non è altro che un’umile serva, e non l’erede scomparsa dell’antico regno Jinn costretta a nascondere la sua identità. Il principe ereditario Kamran conosce le profezie che annunciano la morte del re, ma non può immaginare che la serva dagli occhi misteriosi, la ragazza che non riesce a togliersi dalla testa, sconvolgerà il suo regno e il mondo intero. E mentre gli animi si infiammano e la guerra divampa oltre le mura del palazzo, la posta in gioco diventa sempre più alta.

This Woven Kingdom – Le trame del regno è il primo capitolo di un’epica e romantica serie fantasy ispirata alla mitologia persiana dell’autrice Tahereh Mafi.

A chi lo consigliamo? Sicuramente a chi ha amato Shatter Me ma anche a chi apprezza i fantasy con ispirazioni arabe.

Prezzo: 16,90 euro.

Una Magia Infusa di Veleno (2 maggio, Oscar Vault)

Con questo nuovo volume Oscar Vault conferma la sua nuova collana che promette di competere direttamente con le bookish box inglesi ed americane. Sto parlando di Oscar Edges, la nuova collana di Oscar Vault in cui i libri non hanno semplicemente le pagine colorate ma presentano stencil decorati e colorati. Il prezzo non è economico ovviamente ma l’edizione è incredibile. Nessuna casa editrice prima d’ora ha mai realizzato una collana di questo tipo ed edizioni così all’avanguardia per delle “semplici” prime stampe. Complimenti a Mondadori per il notevole lavoro svolto.

Una Magia Infusa di Veleno il primo volume di una nuova duologia fantasy perfetto per gli amanti del tè e della cultura asiatica.

Per Ning c’è solo una cosa più dolorosa dell’aver perduto la madre: sapere di averne causato la morte. Perché è stata lei che, inconsapevolmente, le ha preparato il tè avvelenato che l’ha uccisa, e che ora potrebbe portarle via anche la sorella Shu. Così decide di recarsi nella capitale e prendere parte alla competizione per diventare shénnóng-sh di corte, maestra nell’antica arte magica del tè. Il vincitore potrà anche chiedere alla principessa di esaudire un desiderio: per Ning potrebbe essere l’unica possibilità di salvare la sorella. Ma fra intrighi di corte, contendenti senza scrupoli e un bellissimo ragazzo che nasconde un segreto, a essere davvero in pericolo potrebbe essere proprio Ning.

A chi lo consiglio? A chi ha amato Spin the Down e La Guerra dei Papaveri.

Prezzo: 24 euro.

I romance di Newton Compton di maggio

Newton nell’ultimo anno ci sta abituando davvero tanto bene. Se frequentate gli ambienti del bootok saprete che Newton sta portando in Italia praticamente tutti i romance più amati d’oltre oceano. Anche a maggio le uscite tanto attese non mancano.

Se apprezzate la serie tv The Summer I Turned Pretty vi consiglio di dara un’occhia a “Un’ estate dopo l’altra. Every summer after”, i trope del friends to lovers non si farà attendere.

Sono passati dieci anni da quando Persephone Fraser si è lasciata alle spalle i ricordi felici dell’infanzia, le estati magiche in riva al lago… e il suo primo grande amore. Ora si è trasferita in città, dove ha costruito una carriera stabile e nel tempo libero si diverte a uscire con gli amici: nella sua vita c’è poco spazio per l’amore. Ma una telefonata inaspettata rimette in discussione ogni cosa: Percy deve tornare a Barry’s Bay, dove ha trascorso sei estati indimenticabili, e dove aveva giurato a sé stessa che non avrebbe mai più rimesso piede. I ricordi delle notti stellate, delle corse a perdifiato e soprattutto di lui, Sam Florek, riaffiorano come se il tempo si fosse fermato. È lì che tutto ha avuto inizio. E se questa fosse l’occasione per cambiare il corso del destino? Every Summer After è il romanzo d’esordio di Carley Fortune ed ha avuto un enorme successo tramite il passaparola fino ad essere stato eletto colme romanzo dell’anno da USA Today. Sempre per restare in tema The Summer I Turned Pretty ecco “Il complesso della brava ragazza. Good girl complex” di Elle Kennedy, l’autrice della Off-Camus series. Se siete romantici questa storia è stata scritta per voi. Mackenzie “Mac” Cabot è una ragazza che segue sempre le regole. Ma soddisfare le aspettative degli altri alla lunga può rivelarsi davvero estenuante. Mac vorrebbe dedicarsi alla crescita della sua attività online, ma i genitori insistono perché prima di tutto si laurei. Questo significa trasferirsi nella cittadina universitaria e balneare di Avalon Bay, frequentata dai ricchi studenti del Garnet College. L’incontro con Cooper Hartley, bad boy del posto, è una scossa di terremoto nella vita ordinata e tranquilla di Mac. Abituata a reprimere i suoi istinti più selvaggi, con Cooper sembra invece non riuscire a trattenersi neanche un po’, e scopre un lato di sé che non sospettava di avere. Tra i due nascono un’amicizia e poi un amore sempre più profondi, ma proprio quando Mac inizia a sentirsi accettata dal gruppo di Cooper, un segreto inaspettato si insinua tra loro e rischia di mettere tutto in discussione.

Entrambi i romanzi li troverete in libreria dal 2 maggio e costano 9,90 euro.

A Shadow in the Ember. Un’ombra fra le braci. Flesh and Fire 1 (9 maggio, HarperCollins)

Fan di From Blood and Ash, Sangue e Cenere, parlo a voi: il 9 maggio nelle librerie italiane approda il prequel della vostra amata serie fantasy. Se dopo l’ultimo volume pubblicato da HarperCollins siete rimasti con diversi dubbi in sospeso e avreste voluto sapere qualcosa in più in merito al personaggio di Kykos e alla sua consorte, ecco a voi il libro giusto. A Shadow in the Ember è il primo volume della Flesh and Fire series della Armentrout, una saga che va letta con un preciso ordine all’interno della saga principale ma che ha per protagonisti personaggi diversi e più antichi rispetto a Poppy e Hawke.

“Il mio cuore perse un battito. Stavo fissando il Primordiale della Morte. E per la prima volta in vita mia provavo autentico terrore. Lui non aveva ragione di sospettare che io fossi qualcosa di diverso da quello che sembravo. Non poteva sapere che, nei due secoli che aveva dovuto attendere per la mia nascita, avevamo scoperto come uccidere un Primordiale. L’amore. Quello era il loro punto debole. Fallo innamorare. Diventa la sua debolezza. E poi annientalo.” Lo stile di scrittura è il medesimo della saga principale e secondo molti la storia è persino più avvincete.

A chi lo consigliamo? A chi non è riuscito a staccare gli occhi da From Blood and Ash

Prezzo: 17,90 euro.

Lightlark (9 maggio, Sperling and Kupfer)

Il caso editoriale dello scorso anno nel booktok America sta per approdare anche in Italia. Sto parlando di Lightlark primo romanzo di una nuova saga fantasy scritta da Alex Aster che presto diventerà una saga cinematografica grazie a Lionsgate, i produttori di Twilight. Ogni cento anni, l’isola di Lightlark appare per ospitare il Centennale, una sfida mortale a cui sono invitati a partecipare sei sovrani di altrettanti regni – Natura, Stelle, Luna, Cielo, Sole e Ombre della Notte -, che hanno così la possibilità di spezzare le maledizioni che da secoli schiacciano i loro popoli, conquistando un potere senza eguali. Ma a un prezzo: uno di loro deve morire. Tra i partecipanti del nuovo Centennale c’è Isla Crown, la giovane sovrana della Stirpe della Natura, un regno formato per la gran parte di donne guerriere, temute e odiate poiché condannate a uccidere chiunque si innamori di loro, e in cui l’amore è diventato col passare del tempo proibito. Isla è l’unica possibilità di salvezza per i Naturali ed è determinata a ottenere la vittoria a ogni costo, ma il grande segreto che custodisce può decretare la sua rovina, soprattutto quando il suo cuore inizia a battere per uno dei suoi avversari.

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy a tinte leggermente dark, Hunger Games e le storie ricche di sorprese.

Prezzo: 17,90 euro.

La regina Carlotta (9 maggio, Mondadori)

Se attende la serie tv e sapete già che la divorerete in un giorno ecco qui il romanzo che fa per voi. Scritto a quattro mani da Shonda Rhimes e Julia Quinn, autrice di Bridgerton, ecco La regina Carlotta, una novellizzazione dello show Netflix. Nel 1761, in una soleggiata giornata di settembre, un re e una principessa si incontrano per la prima volta e si sposano nel giro di poche ore. Tedesca, Carlotta di Meclemburgo- Strelitz è bella, testarda e molto intelligente… non proprio le caratteristiche che la Corte britannica cercava per la sposa del giovane re Giorgio III. Ma il suo ardore e la sua indipendenza sono invece esattamente ciò di cui lui ha bisogno, perché Giorgio ha dei segreti… segreti che possono scuotere le fondamenta stesse della monarchia. Nel suo nuovo ruolo, Carlotta deve imparare a destreggiarsi nell’intricata politica di Corte e, nello stesso tempo, proteggere il suo cuore, perché si sta innamorando del re, anche se lui la respinge. Soprattutto deve imparare a governare e a capire che le è stato dato il potere di cambiare la società. Deve combattere, per se stessa, per suo marito e per tutti i sudditi che guardano a lei per avere guida e protezione. Perché non sarà mai più solo Carlotta. È chiamata a compiere il suo destino… come regina.

A chi lo consigliamo? Ovviamente a chi ama l’epoca regency, Bridgerton e le storie dedicate ai reali inglesi.

Prezzo: 22 euro.

Atlas (11 maggio, Giunti)

L’ultimo capitolo dedicato alla storia di “Le Sette Sorelle” di Lucinda Riley. Questo è senza dubbio il momento giusto per innamorarsi della saga de Le Sette Sorelle, una serie che ha conquistato milioni di lettrici in tutto il mondo. Atlas, ultimo volume della saga uscirà l’11 maggio 2023 in contemporanea in tutto il mondo.

Le protagoniste di questa saga sono indimenticabili: sette donne, ognuna forte e fragile a proprio modo, ognuna con una personalità o un talento particolare, ognuna capace di dare e ricevere amore in modo diverso. La vicenda prende le mosse il giorno in cui le sorelle D’Apliése apprendono della morte improvvisa (e avvolta in una coltre di mistero) del loro amatissimo padre adottivo, il misterioso milionario Pa’ Salt; a ognuna di loro il padre ha lasciato un indizio, una traccia per scoprire le proprie origini. Per farlo le ragazze dovranno compiere un viaggio che le porterà in luoghi talvolta anche molto remoti del pianeta, e conosceranno finalmente la propria terra d’origine, quella da cui trarre forza e ispirazione.

Non saranno solo sette viaggi per il mondo, ma anche sette immersioni nel passato: per comprendere cosa ha portato alla loro adozione, ciascuna sorella ripercorrerà la storia delle proprie antenate, imparando a conoscere storie ricche di passione, con tante difficoltà, dolori ma anche redenzioni.

Tutti gli altri romanzi in uscita a maggio: