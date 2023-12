Libri in uscita nel mese di dicembre

Tutti o quasi i libri fantasy, romance e non solo in arrivo in italiano nel mese di dicembre

Il Natale 2023 è alle porte e la case editrici italiane sono pronte ad andare in vacanza. Dicembre, infatti, solitamente è il mese delle poche uscite. Durante il mese delle feste l’editoria italiana si ferma, la produzione di libri si arresta per essere pronta poi a ripartire al massimo nel mese di gennaio, conosciuto come il mese dei grandi primi arrivi letterari dell’anno. Per tale motivo dicembre è conosciuto da molti lettori come il mese dei “recuperoni”, ossia il mese che a causa delle sue non troppo affollate novità letterarie consente ai lettori di recuperare romanzi che sono usciti nei mesi precedenti e sono stati tralasciati. Dicembre 2023 non sarà l’eccezione alla regola. Questo non implica, però, che le uscite letterarie non ci siano, anzi alcune sono davvero interessanti e perfette da regalare a Natale. Semplicemente le novità sono in numeri molto inferiori rispetto alle uscite dei mesi precedenti. Addentriamoci nella scoperta dei titoli in uscita a dicembre 2023.

Tutta colpa di un playboy di Tessa Bailey , 1 dicembre (Always Publishing)

Tessa Bailey torna in Italia con un libro dalle vibes estive che saprà farvi desiderare il caldo di una città portuale. Se avete già letto Tutta colpa dell’estate saprete che Piper, la protagonista, si era recata a Westport con la sorella Hannah. Hannah è appassionata di musica e aveva trovato lavoro presso un negozio di cd della città. Purtroppo ha fatto ritorno a Los Angeles ma in Tutta colpa di un playboy sta per tornare. Westport, infatti, le ha regalato anche un’amicizia inaspettata, quella con Fox – il rubacuori del paese dallo sguardo irresistibile. Di ritorno al suo lavoro a Los Angeles, è lo scambio di messaggi con Fox a illuminare le giornate monotone di Hannah e a spingerla a desiderare un cambiamento, a correre qualche rischio in più per conquistare un ruolo da protagonista nella sua vita. l pescatore di granchi reali Fox Thornton ha la reputazione di uno spensierato playboy. Tutti a Westport sanno che con lui il divertimento è garantito, nel letto e fuori, e Fox ne è più che soddisfatto. Il problema è l’incontro con Hannah Bellinger: per quanto bizzarro, lei sembra essere immune al suo fascino eppure… attratta dalla sua personalità, tanto da voler diventare sua amica. Comunque Hannah è arguta, sensibile e piace troppo a Fox per rischiare di rovinare tutto, e così rapporto platonico sia. Per cui, ora che Hannah sta tornando di nuovo a Westport per lavoro, non c’è nulla di male se lei alloggia nella stanza degli ospiti del suo migliore amico. Anzi Fox, il Casanova di Westport, è proprio l’uomo che serve ad Hannah, dal momento che lei è risoluta a catturare, con i suoi consigli da esperto, l’interesse del suo capo Sergei. La convivenza con il suo migliore amico dovrebbe essere semplice, ma nel tempo trascorso ad ascoltare musica, partecipare a serate di bingo e godere della rispettiva compagnia, il confine tra l’amicizia e il flirt comincia a confondersi. Hannah scopre di adorare tutto di Fox, e nel frattempo Fox si ritrova irrimediabilmente preso all’amo dalla sua migliore amica.

Prezzo: 14,90 €

A chi lo consigliamo? A chi è amante delle rom-com ed a chi sogna l’estate anche d’inverno e non è un lettore stagionale.

Shatter Me di Tahereh Mafi, 5 dicembre (Fanucci)

La saga di Tahereh Mafi sta per tornare in Italia. Shatter Me, una delle saghe fantasy romance più amate di sempre sta finalmente per tornare nel paese nostrano mediante volumi singoli. Se non lo sapere, Shatter Me era già stat pubblicata in Italia da Rizzoli ormai diversi anni fa. Peccato che i volumi singoli siano andati fuori produzione e al momento è reperibile solo il volume contente l’intera prima trilogia. Ora grazie a Fanucci potremo avere di nuovo i volumi singoli della saga, decisamente più maneggevoli e consultabili.

Juliette ha 17 anni e il potere di fulminare chiunque tocchi. A causa di questo è stata rinchiusa in un manicomio per volere della Restaurazione, il movimento che ha preso il potere illudendo la gente di poter riportare il mondo agonizzante al suo primitivo splendore. Dopo 264 giorni di isolamento le viene assegnato un compagno di cella, Adam, che lei riconosce come l’unico compagno di scuola che non l’ha mai trattata alla stregua di un mostro. Adam però è un soldato al servizio di Warner, figlio del comandante supremo della Restaurazione, che intende sfruttare il potere di Juliette per torturare e uccidere gli oppositori del regime. Ma Juliette e Adam, il quale scopre di essere immune al tocco letale di lei, si innamorano e decidono di fuggire insieme e unirsi a un gruppo di ribelli. Forse però Warner ha qualcosa in serbo per noi lettori.

Questa nuova ristampa di Shatter Me potrebbe essere il regalo di Natale perfetto per i fan della saga oppure un’ottima occasione per leggere per la prima volta la serie più amata di Tahereh Mafi.

Prezzo: 14,90 €

A chi lo consigliamo? A chi ha amato Shatter Me e decida una nuova copia della saga o chi non ha mai letto la storia di Juliette.

Due cuori in affitto. Limited edition di Felicia Kingsley, 5 dicembre (Newton Compton)

Felicia Kingsley nel 2023 non ha relato ai suoi lettori “solo” due nuovi romanzi ma oltre alla nuova edizione di Booklover, il diario di lettura, ha pensato di deliziarli con una nuova uscita inaspettata. L’amatissimo “Due cuori in affitto” sta per tornare in Italia in una veste del tutto inedita. Siamo abituati alle edizioni speciali inglesi, anche se da alcuni anni anche in Italia alcune realtà ci deliziano con le loro meraviglie. Le case editrici italiane sono di recente si stanno affacciando al mercato del collezionismo letterario. Felicia, la regina del romance italiano, ha ben pensato di realizzare il regalo di Natale perfetto per i suoi lettori. Ecco che il suo romanzo più amato, Due cuori in affitto, sbarca dal 5 dicembre in libreria con una versione speciale. Si tratta di un’edizione speciale limitata con 9 capitoli bonus, copertina poster, spray edges, risguardi illustrati, dettagli metallizzati ed ovviamente avrà copie numerate. Una volta terminata la prima stampa non verranno realizzate ristampe. Quindi se siete fan di Felicia recuperate subito il volume.

Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed è newyorkese fino al midollo. Lei aspira a diventare sceneggiatrice, ma per ora è solo assistente del direttore di produzione di una serie tv. Lui è uno scrittore da svariati milioni di copie e i suoi bestseller sono sempre in classifica sul «New York Times». Summer è fidanzata con un uomo molto più grande di lei, mentre Blake è un consumato casanova e nel suo letto entrano ed escono pop-star, attrici e modelle. Lei è una persona ordinata, precisa e mattiniera, fa yoga e beve tè verde; lui fa colazione con un Bloody Mary e due Marlboro, vive nel caos e non si sveglia mai prima delle due del pomeriggio. Summer e Blake non hanno proprio niente in comune, a parte una casa delle vacanze che per un mancato passaggio di informazioni è stata affittata a entrambi. Uno dei due se ne deve andare, ma entrambi hanno ottime ragioni per restare. E le ragioni potrebbero aumentare con il passare dei giorni…

Prezzo: 14,90 €

A chi lo consigliamo? A chi è fan di Felicia ed ha amato il romanzo. Questa versione più essere il regalo di Natale perfetto per il 2023.

Blackwater. La serie completa (Vol. 1-6) Cofanetto di Michael McDowell, 5 dicembre – BEAT

Parlando di regali di Natale perfetti. Se siete fan del genere horror, mystery e delle saghe familiari ecco il regalo perfetto da farvi per Natale: la serie completa in formato cofanetto di Blackwater scritta da Michael McDowell. Ci troviamo nel 1919 e le acque nere e minacciose del fiume sommergono la cittadina di Perdido, nel sud dell’Alabama. I ricchissimi Caskey, proprietari di boschi e segherie, devono fronteggiare il disastro provocato dalla furia degli elementi. Ma il clan, capeggiato dalla potente matriarca Mary-Love e dal figlio Oscar, dovrà fare i conti anche con un’apparizione sconvolgente. Dalle viscere della citta sommersa compare Elinor Dammert, capelli di rame e bellezza magnetica, con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi dentro il cuore dei Caskey. Per quattro decadi, la famiglia si sviluppa e si trasforma come un organismo vivente. Alcuni affrontano la morte, altri raccolgono la vita: tra riavvicinamenti inattesi, rancori sordi, separazioni inevitabili e lotte feroci giungerà infine il tempo delle profezie.

Sicuramente non è un regalo economico ma vale la pena per chi è sempre stato attratto dalla serie e non si è mai deciso ad acquistarla.

Prezzo: 49,90 €

A chi lo consigliamo? A chi è della saga o a chi desinerebbe leggerla ma a sempre tenetennato. Questo cofanetto più essere il regalo di Natale perfetto per il 2023.

Heartstopper 5 di Alice Oseman, 7 dicembre (Mondadori)

Fan di Heartstopper dopo aver amato la seconda stagione della serie tv ed aver comprato le edizioni speciali dei vari volumi della saga ecco che arriverà per Mondadori anche il quinto e non ultimo volume della serie. Heartstopper, infatti, si concluderà con il sesto volume.

Nick e Charlie sono innamorati. Più innamorati che mai. Finalmente hanno imparato a dichiararsi i propri sentimenti, pronunciando “le due paroline” e Charlie ha quasi convinto sua mamma a farlo dormire da Nick. Vuole portare la loro storia al livello successivo ma riuscirà a trovare la sicurezza di cui ha bisogno? E quando Nick andrà all’università, l’anno prossimo, cambierà tutto?

Si tratta di una storia amatissima, una serie di culto che ha venduto oltre 8 milioni di copie e ispirato una serie tv di successo prodotta da Netflix, il quale ha confermato l’arrivo nel 2024 della terza stagione.

Prezzo: 19 €

A chi lo consigliamo? A chi è fan della saga e non vede l’ora di proseguire le avventure di Charlie e Nick.

Uno splendido errore My life with the Walter Boys di Ali Novak, 7 dicembre (Newton Compton Editori)

Fan di The Summer I Turned Pretty ecco il romanzo per voi! Se state aspettando trepidanti l’annuncio da parte di Amazon Prime Video dell’inizio delle riprese di The Summer I Turned Pretty 3 ecco un romanzo che potrebbe allietare l’attesa. Uno splendido errore My life with the Walter Boys di Ali Novak sta per tornare in Italia grazie a Newton Compton, questa volta con la copertina della serie tv in uscita lo stesso giorno su Netflix.

Jackie non ama le sorprese e considera il caos il suo peggior nemico. Ha capito presto che il modo migliore per ottenere un po’ di considerazione da parte dei genitori troppo impegnati è quello di essere perfetta. E così si è trasformata nella figlia che chiunque desidererebbe: look impeccabile, ottimi voti a scuola, amicizie selezionate. Ma il destino ha in serbo per lei una vera e propria rivoluzione… Un terribile incidente, infatti, le porta via i genitori e Jackie all’improvviso è costretta a lasciare il suo elegante appartamento di New York per trasferirsi in un ranch in Colorado, dai Walter, i suoi nuovi tutori. E non è tutto. I Walter hanno ben dodici figli: undici maschi e un maschiaccio. Jackie si ritrova così circondata dal nemico, da ragazzi chiassosi, sporchi e invadenti che sembrano non conoscere affatto la nozione di “spazio personale”. Come potrà adattarsi e andare avanti quando, per mantenere vivo il ricordo dei suoi genitori, sente di dover continuare a essere perfetta?

Il triangolo che vede coinvolti due fratelli e una ragazza molto simile a Belly è alle porte? Pronti per tornare a impazzire per l’ennesima coppia di ragazzini super cute?

Prezzo: 9,90 €

A chi lo consigliamo? A chi è fan di The Summer I Turned Pretty e dei romanzi di Jenny Han e cerca qualcosa da leggere in attesa dell’inizio delle riprese di The Summer I Turned Pretty 3.

The Witcher. La saga completa di Andrzej Sapkowski 12 dicembre (Nord)

Gli appassionati di The Witcher che sono però rimasti delusi dalla terza stagione della serie tv potranno consolarsi con una splendida edizione di lusso della loro saga letteraria. Per la prima volta riuniti in un unico volume, la saga completa di The Witcher di Andrzej Sapkowski sarà in tutte le librerie e negli store online dal 12 dicembre: uno splendido regalo di Natale, un immancabile pezzo da collezione per i fan della serie di Geralt di Rivia.

l risultato è un mondo immaginario allo stesso tempo familiare e spiazzante, dove il mostro più feroce si nasconde dietro la maschera dell’uomo comune, dove nulla è come sembra e i confini tra Bene e Male non sono mai netti. Riuniti per la prima volta in un unico volume, gli otto episodi della saga, lungo i quali si dipanano le avventure dello strigo Geralt di Rivia, della maga Yennefer e della principessa Ciri, hanno segnato l’immaginario collettivo d’intere generazioni, diventando fonte d’ispirazione per videogiochi e serie televisive. Saranno 1848 tutte da gustare.

Prezzo: 65 €

A chi lo consigliamo? A chi è fan super fan di The Witcher e desidera aumentare la propria collezione di cimeli della saga.