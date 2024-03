I libri in uscita nel mese di marzo

Tutti o quasi i libri in uscita in italiano nel mese di marzo: dal genere fantasy, mystery e romance

L’aria di primavera sta finalmente arrivando e porta con se una ventata di nuove uscite editoriali. Se il mese di febbraio si era concentrato sulle uscite romance, marzo renderà protagonisti diversi romanzi fantasy a lungo tempo attesi dai lettori italiani. Non mancheranno nemmeno i mystery e le commedie romantiche. Per chi si vuole portare avanti con le pulizie di primavera in vista dell’arrivo delle tante uscite, che richiederanno spazio in libreria, è arrivato il momento giusto. Ecco tutte o quasi le uscite più interessanti dell’editoria italiana nel mese di marzo: dal ritorno di Emily Henry con People we meet on vacation. Un amore in vacanza, all’edizione integrale di The Falconer di Elizabeth May fino ai tanti sequel fantasy e non solo.

People we meet on vacation. Un amore in vacanza di Emily Henry (5 marzo, HarperCollins)

Dopo Book Lovers e Beach Read Emily Henry torna nelle librerie italiane con People we meet on vacation, il terzo romanzo da lei pubblicato che va a chiudere quella che da molti lettori viene considerata come la sue trilogia.

Poppy e Alex. Alex e Poppy. Non hanno nulla in comune. Lei è una ribelle, lui un precisino sempre perfetto. Lei ha un’incontenibile voglia di viaggiare, lui preferisce stare a casa con un libro. Eppure, da quando molti anni prima hanno condiviso la macchina per tornare a casa dal college sono diventati amici per la pelle. Per la maggior parte dell’anno vivono lontani – lei a New York City e lui nella loro piccola città natale – ma ogni estate, per un decennio, si sono concessi una gloriosa settimana di vacanza insieme. Fino a due anni fa, quando hanno rovinato tutto. Da allora non si sono più parlati. Poppy ha tutto ciò che dovrebbe desiderare, ma si sente in un vicolo cieco. Quando qualcuno le chiede quand’è stata l’ultima volta che si è sentita veramente felice, lei pensa che, senza dubbio, è stato durante quell’ultimo viaggio sfortunato con Alex. Così decide di convincere il suo migliore amico a fare un’altra vacanza insieme, a mettere tutto sul tavolo, a sistemare le cose. Miracolosamente, lui accetta. Ora Poppy ha una settimana per mettere tutto a posto. Se solo riuscisse ad aggirare l’unica grande verità che è sempre rimasta nascosta nel mezzo della loro relazione apparentemente perfetta.

Il romanzo diventerà presto un film sul grande schermo prodotto dalla 3000 Pictures.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato i precedenti romanzi dell’autrice o a chi è in cerca di un romance ambientato in una piccola città in grado di far riflettere.

Prezzo: 15,90€

Il gran maestro della scuola demoniaca – Volume 1 di Mo Xiang Tong Xiu (5 marzo, Mondadori)

Se amate i romanzi legati alla letteratura e della cultura popolare cinese avrete già sentito parlare del genere danmei, si tratta di un genere di fiction che ha radici profonde nella narrativa tradizionale cinese ma si è evoluto per adeguarsi alla modernità ed esprimere al meglio le sfumature LGBTQ+. Nello specifico i danmei sono romanzi che nascono come pubblicazioni sul web a puntate, con trame che ruotano intorno a una storia d’amore tra due protagonisti maschili.

Nel 2024 saranno diverse le saghe appartenenti al genere (verranno pubblicate 4 serie differenti) quindi se siete anche solo incuriositi sarà la vostra occasione per concerne un’opportunità ai questi nuovi volumi. Nello specifico il primo volume che arriverà in libreria è Il gran maestro della scuola demoniaca.

Wei Wuxian è il temibile Patriarca di Yiling, considerato il fondatore delle tecniche demoniache di coltivazione, una combinazione di studi taoisti e arti mistiche che consente di ottenere facoltà soprannaturali. Governa eserciti di cadaveri e semina il terrore con il suo Generale fantasma Wen Ning e il potentissimo Sigillo Oscuro della Tigre. Quando finalmente muore durante il Grande Assalto al colle dei Sepolcri, la notizia è accolta con gioia dal mondo dei cultori. Tredici anni dopo, Wei Wuxian si risveglia nel corpo di un giovane che sacrifica l’anima per farlo rinascere nel proprio corpo e affidargli la sua vendetta. Questa seconda vita, però, non libera Wei Wuxian dal fardello di quella precedente, e anzi lo costringerà a fare i conti con le conseguenze delle scelte intraprese. Al suo fianco c’è Lan Wangji, cultore sopraffino dalla reputazione inattaccabile, con il quale tenterà di fare luce sui segreti intricati che riemergono dalle ombre del loro passato. E al quale si troverà unito da un legame tanto inaspettato quanto indomabile.

A chi lo consigliamo? A chi ama la cultura cinese e desidera esplorare un nuovo genere letterario.

Prezzo: 19 €

The Falconer di Elizabeth May (5 marzo, Mondadori)

Se amate il fantasy dalle vibes classiche e con un tocco di poesia vi consigliamo di non perdervi The Falconer, saga in arrivo il 5 marzo in edizione integrale (la versione definita Drago) per Mondadori. Ci troviamo ad Edimburgo nel 1844 e la bella Aileana Kameron sembra una giovane debuttante come tante, una frivola ragazzina dell’alta società. Di notte però dà la caccia alle malvage creature fatate che terrorizzano gli abitanti della città, in cerca di quella che le ha ucciso la madre. La sua missione di vendetta diventa però più complicata mano a mano che i suoi sentimenti per Kiaran MacKay, l’essere fatato che le ha insegnato a uccidere i suoi simili, si fanno più intensi e ambigui. E quando le fate mettono in atto un complotto per sterminare l’umanità, Aileana deve scegliere tra la soddisfazione personale, l’amore, e la salvezza della città che ama. Anche se ciò significasse fidarsi del nemico. Atmosfere gotiche e steampunk, tra Jane Austen e i fratelli Grimm, per una trilogia fantasy ricca di azione, sentimento, umorismo e suspense. Curato da Alessia Merlo e Rossella Pinto, il volume contiene i romanzi La Falconiera, Il Trono Evanescente e Il Regno Caduto nelle traduzioni di Anna Carbone.

The Falconer è una serie che ha visto la sua pubblicazione nell’ormai lontano 2013 ma che sottoposti aspetti risulta estremamente attuale ancora oggi.

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy dedicati ai Fae, con protagoniste femminili forti e a chi desidera divorare la serie in un solo boccone

Prezzo: 34 €

La guerra delle dieci regine. Urano Saga di Nisha J. Tuli (5 marzo, Newton Compton)

Se avete apprezzato The Selection e Hunger Games questa nuova saga romantasy potrebbe fare decisamente al caso vostro. Ed è in arrivo per Newton Compton in una splendida edizione con art all’interno e in copertina rigida a soli 9,90 €.

La prigione di Nostraza è un luogo terribile, in cui la speranza è un miraggio e i detenuti sono disposti a tutto per sopravvivere. Lo sa bene Lor, che vi è rinchiusa da dodici anni per volere dello spietato Re di Aurora ed è consapevole che potrebbe finire i suoi giorni tra quelle mura. Ma il fato per lei ha in serbo qualcosa di diverso: mai infatti avrebbe immaginato di riassaporare la libertà, eppure, durante una sanguinosa rivolta, Lor viene prelevata da Nostraza per essere trasferita alla corte del Sole, dove dovrà contendere il ruolo di Regina ad altri nove Tributi, ragazze che, come lei, parteciperanno a quattro prove potenzialmente letali per conquistare il cuore del Re Atlas. In principio, Lor è spaventata e sopraffatta all’idea di cimentarsi in una competizione mortale, ma poi comprende che quella potrebbe essere la sua grande occasione per vendicarsi del Re di Aurora e di tutto il male che ha fatto a lei e alla sua famiglia. Tra intrighi, pericoli e mutevoli alleanze, riuscirà Lor a ottenere il titolo di Regina e ad attuare i suoi piani di vendetta? Dieci ragazze. Una sfida letale. Il cuore di un re da conquistare.

A chi lo consigliamo? A chi predilige i romance con sfide che concerno il conquistare l’interesse romantico.

Prezzo: 9,90 €

Little thieves. C’era una volta una ragazza cattiva di Margaret Owen (12 marzo, De Agostini)

Se amate i retelling questo libro dovete segnarlo in agenda. Little thieves. C’era una volta una ragazza cattiva è il retelling di una storia classica dei fratelli Grimm “La guardiana delle oche” narrata dal punto di vista della cameriera che ruba l’identità alla principessa. Si tratta di un’edizione in copertina flessibile con illustrazioni create dalla stessa autrice.

C’era una volta una serva che prese il posto di una principessa. La candida figlia dei sovrani era stata promessa al principe ereditario di un regno lontano, ma quando partì per le nozze, sua madre mandò una giovane serva ad accompagnarla. Invece di sottostare alla principessa, però, l’avida e meschina serva le rubò l’identità e la cacciò da palazzo. Di giorno prese a vestire i panni della principessa, di notte a derubare la nobiltà sotto le spoglie della ladra Penny Phantom. Finché non offese la divinità sbagliata, che le scagliò addosso una maledizione: se entro due settimane non avesse fatto ammenda, sarebbe morta ricoperta da pietre preziose.

A chi lo consigliamo? A chi ama i retelling ed è in cerca di una storia narrata da un nuovo punto di vista

Prezzo: 17,90 €

A study in drowning. La storia sommersa di Ava Reid (12 marzo, Il Castoro OFF)

I fan del genere dark academia non possono perdersi questa nuova uscita. Ava Reid ritorna in Italia per Il Castoro e la sua nuova collana Il Castoro OFF con A study in drowning. La storia sommersa , un romanzo super acclamato dal pubblico e dalla critica d’oltreoceano.

Noi per il momento possiamo solo lodare la splendida edizione italiana con tanto di sprayed edges che approderà tra pochissimo in tutte le librerie e gli store online.

Effy Sayre ha sempre creduto nelle fiabe. Non ha avuto scelta. Fin da bambina, è perseguitata da visioni del Re delle Fate. Ha trovato conforto solo tra le pagine di Angharad, il romanzo del compianto Emrys Myrddin che racconta di una giovane che si innamora del Re delle Fate, arrivando però a distruggerlo.

Il libro è tutto ciò che tiene a galla Effy alla prestigiosa facoltà di architettura dell’Università del Llyr. Così, quando la famiglia Myrddin indice un bando per ristrutturare la magione dell’autore, Effy è sicura che questo sia il suo destino.

Ma Villa Hiraeth è un’impresa impossibile: una casa ammuffita e decrepita sul punto di sgretolarsi nel mare affamato. E quando Effy vi arriva, scopre di non essere sola. Preston Héloury, un giovane e tedioso studioso di letteratura, è determinato a dimostrare che il prestigioso autore era un truffatore.

Mentre i due studenti investigano sull’eredità di Myrddin, mettendo insieme i frammenti attraverso lettere, libri e diari, scoprono che le fondamenta della casa non sono l’unica cosa di cui non ci si può fidare. Forze oscure, sia mortali sia magiche, cospirano contro di loro… e la verità potrebbe portare entrambi alla rovina.

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy con il trope del rivals to lovers e le vibes da dark academia

Prezzo: 24 €

Hurricane Wars di Thea Guanzon (26 marzo, Mondadori)

Il fantasy che ha conquistato tantissimi lettori oltreoceano nel 2023 è pronto a sbarcare anche in Italia grazie a Mondadori. Un nuovo epico fantasy ambientato in Florida con un’elevata dose di romance: cosa può chiedere di più un lettore che ama i romantasy? Vi aggiungiamo che è presente sia il trope dell’enemies to lovers che quello dell’arranged marriage.

Talasyn è stata abbandonata da piccola sulla soglia di un orfanotrofio sardoviano. Nella vita non ha conosciuto altro se non le Guerre degli Uragani e la lotta disperata del popolo che l’ha cresciuta per liberarsi dalla tirannia di Gaheris, imperatore della Notte. Dentro di lei ardono la certezza di appartenere a un’altra terra, a un altro popolo, e il sogno, un giorno, di ritrovare la sua famiglia e quindi l’origine della magia che le scorre nelle vene, un potere sfolgorante in grado di fendere le ombre dell’Impero. Alaric della Casa Ossinast, maestro della legione ombraforgiata, e unico figlio ed erede dello spietato Gaheris, è stato cresciuto dal padre per diventare un’imbattibile arma di distruzione. Deciso a spazzare via ogni più piccola minaccia per l’Impero, grazie alla forza dei suoi eserciti, alle sue navi burrasca e alla sua magia dell’ombra, è determinato ad annientare la vicina Alleanza Sardoviana. Qualcosa cambia quando sul campo di battaglia vede Talasyn utilizzare una magia rara, la stessa che ha ucciso suo nonno, trasformato suo padre in un mostro e scatenato la decennale Guerra degli Uragani. Il suo tentativo di eliminarla, però, fallisce perché qualcosa lo fa esitare, permettendo alla ragazza di sfuggirgli tra le dita. Quando una minaccia inedita si presenta sull’altra sponda dell’Eternomare, promettendo di portare ancora più scompiglio delle Guerre degli Uragani, i due nemici giurati devono rivedere i loro piani. Infatti, solo unendo le loro magie per crearne una nuova, potranno opporsi alla sua avanzata. Talasyn e Alaric non hanno scelta, quindi: o impareranno a collaborare mettendo da parte le ragioni del loro odio o finiranno per distruggersi a vicenda, condannando il mondo allo stesso destino.

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy con worldbuiling complessi e ben sviluppati e a chi adora i romantasy.

Prezzo: 21,90 €

Altri libri in arrivo in Italia a marzo 2024: