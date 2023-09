Libri in uscita nel mese di settembre

Finalmente per i lettori italiani è arrivato il mese di settembre, il più ricco dell’anno per quante concerne le uscite letterarie. A settembre l’editoria riparte e riparte in grande stile. Come molti saprete in estate ed in particolare nel mese di agosto l’editoria italiana si prende una lunga pausa dalle pubblicazioni e sceglie di concentrarsi sulle uscite che verranno lasciando spazio ai lettori per i recuperoni estivi. A settembre quindi prendete carta e penna perché le uscite saranno davvero tante, per non dire troppe. Come sempre i generi varieranno molto e nessun lettore resterà insoddisfatto: dal genre fantasy con Legends & Lattes e Seven faceless saints fino ad arrivare al romance con il nuovo libro di Felicia Kingsley e Boyfriend Material per giungere la mystery. Ecco i libri in uscita a settembre.

Una ragazza d’altri tempi (5 settembre, Newton Compton)

Felicia Kingsley sappiamo bene che è la regina del romance in italiana e l’attesa per il suo nuovo volume è davvero elevata. A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo testo ecco che “zia Felicia”, come in tanti la chiamano online, è pronta a regalare nuove gioie ai suoi lettori. Questa volta ci porterà nell’800 e precisamente nell’epoca regency con un romanzo storico ed a tratti persino fantasy. Una ragazza d’altri tempi fonde Pirati dei Caraibi con Bridgerton ed è pronto a trasportare i lettori amanti dell’autrice in mondo del tutto nuovo ed inesplorato.

A chi non piacerebbe vivere nella Londra di inizio ’800, tra balli, feste e inviti a corte? Di certo lo vorrebbe Rebecca Sheridan, perché a lei il ventunesimo secolo va stretto: vita frenetica, zero spazio personale e gli uomini… possibile che nessuno sappia corteggiare una ragazza? Brillante studentessa di Egittologia e appassionata lettrice di romance Regency, Rebecca ama partecipare alle rievocazioni storiche in costume e, proprio durante una di queste, accade qualcosa di inspiegabile: si ritrova sbalzata nella Londra del 1816. Superato lo shock iniziale, realizza di avere un’occasione unica: essere la debuttante più contesa dagli scapoli dell’alta società, tra un tè e una passeggiata a Hyde Park. Mentre è alla ricerca del suo Mr Darcy, attira però l’attenzione dell’uomo meno raccomandabile di Londra: Reedlan Knox, un corsaro dal fascino oscuro e dalla reputazione a dir poco scandalosa. Insomma, il genere d’uomo che una signorina per bene non dovrebbe proprio frequentare. Ma quando Rebecca scopre segreti inconfessabili e trame losche dell’aristocrazia, il suo senso di giustizia le impone d’indagare. Nessuno però pare intenzionato a mettere a rischio il proprio onore per aiutarla. Non le resta che rivolgersi all’unico che un onore da difendere non ce l’ha: Reedlan Knox. E se, dopotutto, il corsaro si rivelasse più interessante del gentiluomo che ha sempre sognato? Decidere se tornare nel presente o restare nel 1816 potrebbe diventare una scelta difficile…

Per questo romanzo arriverà anche un’edizione speciale in esclusiva con la box Loonari.

A chi lo consigliamo? A tutti i lettori affezionati di Felicia, a chi ha amato Bridgerton e Pirati dei Caraibi e cerca qualcosa di simile ma non troppo

Prezzo: 9,90 €

La notte e la sua luna (5 settembre, Mondadori)

Se amate i fantasy e le leggende ecco il romanzo che fa per voi. Si tratta di La notte e la sua luna un romanzo che è stato davvero super chiacchierato sul BookTok e che finalmente approda anche in Italia in edizione rigida per Mondadori.

Farleigh non è solo un orfanotrofio, anche se è questo che la chiesa vorrebbe far credere alla gente. Ma Nox e Amaris, cresciute insieme e unite da un legame speciale, sanno bene che dietro all’istituto c’è molto altro. Chiunque, là dentro, è merce in vendita, acquistabile dal miglior offerente. Così, quando la maîtresse di un famigerato bordello di una città lontana offre una cifra importante per portarsi via Amaris, creatura eterea e affascinante, Nox decide di opporsi e di prendere il suo posto, mentre Amaris fugge sulle montagne, patria di misteriosi assassini. Da questo momento, entrambe assumeranno una nuova identità e condurranno vite separate, senza mai dimenticarsi, però, l’una dell’altra. Anzi, non si fermeranno davanti a nulla per riuscire a riunirsi. Ma la minaccia della guerra incombe sul loro mondo e le due ragazze verranno inevitabilmente trascinate in un conflitto tra umani e Fae. Costituiranno alleanze inedite, sperimenteranno poteri che non pensavano di possedere, facendosi forti di un legame che né il tempo né la distanza potrebbero mai spezzare: il destino del loro mondo è nelle loro mani e nel legame che le unisce.

A chi lo consigliamo? A chi ama il genere fantasy e cerca una storia d’amicizia potente.

Prezzo: 20,90 €

Cronache della mia fame (5 settembre, HarperCollins)

Amanti dei vampiri ecco una storia che forse non avete mai letto prima. HarperCollins a settembre porta in Italia l’acclamato romanzo di Claire Kohda, Cronache della mia fame.

Cronache della mia fame è la storia di una ragazza che è si una vampira ma anche una fanciulla della porta accanto, un’outsider in lotta per l’affermazione di sé stessa, l’accettazione del suo desiderio, del suo corpo e del suo rapporto conflittuale con il cibo.

Lydia è affamata. Ha ventitré anni da molto tempo e ha sempre voluto provare sashimi, ramen, onigiri con umeboshi… tutto quello che suo padre amava mangiare. E poi ancora gelati, torte e gli ortaggi che vengono coltivati dagli altri artisti come lei, nel complesso di loft in cui dovrebbe solo lavorare, ma in cui segretamente vive. Eppure, Lydia non può mangiare nessuna di queste cose. Il suo corpo non funziona come quello degli altri. L’unica cosa che riesce a digerire è il sangue… Purtroppo procurarsi sangue fresco di maiale a Londra – dove si è trasferita da quando si è separata dalla madre, vampira anche lei – sembra più difficile di quello che credeva. Adesso ha intorno molti più umani del solito: i colleghi della galleria d’arte dove lavora, lo strano uomo che la segue quando scende la notte, e poi Ben, un ragazzo dall’aspetto fanciullesco e con un sorriso un po’ goffo ma adorabile. Lydia sa che tutte queste persone sono le sue prede naturali, ma non sa convincersi a nutrirsi di loro, e così passa le nottate a fare binge watching di Buffy The Vampire Slayer e video di ragazze che mangiano su YouTube, e a riflettere sul suo vero posto nel mondo. Perché Lydia ha dei doni che tutti desiderano: gioventù eterna, invulnerabilità, immortalità, e tuttavia si sente infelice, sola e soprattutto ha molta, molta fame. Deve trovare un senso alla sua esistenza. Ma in ogni caso, prima di tutto, deve mangiare.

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie pronte a sorridere e a chi apprezza la loro dei vampiri

Prezzo: 18,50 €

Boyfriend material (12 settembre, Oscar Vault Mondadori)

Se dopo la visione di Rosso, Bianco e Sangue Blu siete orfani di un prodotto a tinte arcobaleno ed avete già letto tutti i romanzi di Casey McQuiston ecco il testo che vi proponiamo: Boyfriend Material. Questa volta sarà la capitale inglese l’assoluta protagonista di una storia MM che ha conquistato i lettori di tutto il mondo.

Luc O’Donnel, figlio di due rock star, è sotto i riflettori da sempre. Ma una foto compromettente potrebbe rovinare tutto quello che ha costruito e fargli perdere il lavoro. Per ripulire la propria immagine, Luc deve trovarsi un fidanzato carino e normale… Uno come Oliver Blackwood: avvocato, vegetariano, mai uno scandalo, un pettegolezzo, una chiacchiera su di lui. Ha proprio la “stoffa del fidanzato”. Luc e Oliver non hanno molto in comune, ma entrambi hanno disperatamente bisogno di un compagno per un evento speciale e stringono un patto: fingeranno di stare insieme fino a che tutto il polverone non si sarà calmato. Ma il problema delle finte relazioni è che somigliano un sacco a quelle vere. Dopo un po’ inizi ad abituarti a quella persona. Magari te ne innamori pure. E alla fine non vuoi più lasciarla andare.

L’edizione avrà una copertina flessibile e sarà nel nuovo formato Oscar Fabula.

A chi lo consigliamo? A chi ha apprezzato Rosso, Bianco e Sangue Blu

Prezzo: 16 €

The Smythe-Smith Quartet (12 settembre, Oscar Vault Mondadori)

Se amate Bridgerton e desiderate attenuare l’attesa che ci separa dal rilascio della terza stagione della serie Netflix ecco che ci pensa Mondadori. La case editrice che detiene in Italia i diritti di pubblicazione dei romanzi dell’autrice di Bridgerton e pronta a pubblicare nuovi libri di Julia Quinn. Ad approdare nel paese nostrano questa volta sarà la saga The Smythe-Smith Quartet, composta da 4 volumi tutti in uscita lo stesso giorno. Preparatevi alla maratona.

Lady Honoria Smythe-Smith, violinista bella ma non troppo abile, si trova a Londra per un’altra Stagione, determinata a sposarsi a ogni costo. Suo fratello maggiore Daniel, da tre anni all’estero per sfuggire alla vendetta di un nobiluomo che ha ferito in duello, ha incaricato in segreto Marcus Holroyd, conte di Chatteris, di vegliare su di lei. Marcus conosce Honoria da quando era una bambina: migliore amico di Daniel, praticamente uno di famiglia, intende mantenere la promessa fatta: impedire alla ragazza di «sposare un imbecille». Proprio nel tentativo di distoglierla da uno dei suoi folli piani per acchiappare un marito, Marcus rimane vittima di un incidente e contrae una grave infezione. Sentendosi responsabile dell’accaduto, Honoria si precipita in suo soccorso, e ben presto entrambi scopriranno che, a unirli, è molto più di un’amicizia.

A chi lo consigliamo? A chi è grandissimo fan di Bridgerton e ama i romanzi storici ambientati nell’epoca regency

Prezzo: 14 € a volume

Gli dei di giada e ombra (12 settembre, Oscar Vault Mondadori)

Silvia Moreno-Garcia torna in Italia dopo Mexican Gothic e ci riporta nelle speciali atmosfere magiche del Messico degli anni ’20.

L’età del jazz è all’apice del suo splendore, ma la diciottenne Casiopea Tun non ha tempo da dedicare allo swing; è troppo impegnata a spazzare i pavimenti nella dimora del ricchissimo nonno nel Sud del Messico. Desidera da sempre una vita diversa, lontana da quel polveroso villaggio: una vita che sia davvero solo sua.

Un sogno, però, che pare irrealizzabile fino al giorno in cui, aprendo per caso un baule di legno custodito nella camera del nonno, libera inavvertitamente lo spirito del Signore delle Ombre – il dio maya della morte -, che le chiede di aiutarlo a riconquistare il trono usurpato dal fratello. Se Casiopea fallirà nell’impresa, andrà incontro alla morte. Se invece riuscirà, il suo sogno potrà finalmente avverarsi. Assieme a questo dio incredibilmente bello, e armata unicamente della propria intelligenza, la ragazza intraprende una fantasmagorica avventura che la condurrà nelle foreste dello Yucatán, nella sfavillante Città del Messico e, più oltre ancora, fin negli abissi dell’Oltretomba maya.

A chi lo consigliamo? A chi ha apprezzato lo stile di scrittura dell’autrice nel suo romanzo d’esordio e a chi è appassionato della cultura messicana e delle leggende Maya.

Prezzo: 14 € a volume

Regina Rossa (19 settembre, Oscar Vault Mondadori)

La famosa e tanto amata saga di Victoria Aveyard torna in Italia con due meravigliosi volumi da collezione in formato Drago Oscar Vault. La serie di romanzi fantasy dell’autrice è composta da 4 volumi più una novella che presumiamo verrà contenuta nel secondo volume dell’edizione Drago. Purtroppo i volumi singoli della serie sono al momento fuori produzione quindi l’unica alternativa per recuperare la saga è acquistarla in questa nuova edizione. Riconosciamo che i Draghi di Oscar Vault non sono proprio comodissimi per la lettura ma sono più economici a parità di volumi contenuti e prezzo rispetto all’acquisto dei volumi singoli. Regina Rossa è la serie che potrà far riappassionare al genere gli amanti di Hunger Games, visto che la storia di Mare ha molto in comune con quella di Katniss.

Il mondo di Mare Barrow è diviso dal colore del sangue: rosso o argento. Mare e la sua famiglia sono Rossi, povera gente, destinata a vivere di stenti e costretta ai lavori più umili al servizio degli Argentei, valorosi guerrieri dai poteri sovrannaturali che li rendono simili a divinità. Mare ha diciassette anni e ha già perso qualsiasi fiducia nel futuro. Finché un giorno si ritrova a Palazzo e, proprio davanti alla famiglia reale al completo, scopre di avere un potere straordinario che nessun Argenteo ha mai posseduto. Eppure il suo sangue è rosso… Mare rappresenta un’eccezione destinata a mettere in discussione l’intero sistema sociale. Il Re per evitare che trapeli la notizia la costringe a fingersi una principessa Argentea promettendola in sposa a uno dei suoi figli. Mentre Mare è sempre più risucchiata nelle dinamiche di Palazzo, decide di giocarsi tutto per aiutare la Guardia Scarlatta, il capo dei ribelli Rossi. Questo dà inizio a una danza mortale che mette un nobile contro l’altro e Mare contro il suo cuore. “Regina Rossa” apre una nuova serie fantasy dove la lealtà e il desiderio rischiano di esseri fatali e l’unica mossa certa è il tradimento.

A chi lo consigliamo? A chi desidera da tempo recuperare la saga o a chi l’ha già letta in ebook ma non ha ancora un’edizione cartacea in libreria.

Prezzo: 30 € a volume

Legends & Lattes (19 settembre, Oscar Vault Mondadori)

Se cercate una nuova saga fantasy dolce, cozy e particolare oltre che perfetta da leggere in autunno ecco che Oscar Vault la pubblica proprio a metà settembre. Si tratta di Legends & Lattes, primo volume di una nuova serie scritta da Travis Baldree. Vi ricordate Shrek? Ecco Travis Baldree ha cercato di riprendere la storia dell’orco più famoso di sempre riadattandola e facendola sua.

Viv è un’Orchessa e fa quello che fanno le orchesse: per tutto il giorno spacca crani, sparge sangue, semina morte e distruzione. Giunta a una certa età, però, si è stufata della routine della guerriera e così – complici una leggenda dimenticata, un manufatto magico e un’irragionevole dose di belle speranze –, quando si ritrova per le strade di Thune, decide di aprire lì un caffè. Il primo caffè della città, per essere precisi. Ma il suo sogno di un nuovo inizio e di giornate passate a servire bevande aromatiche anziché a roteare lame deve attendere. Già: da un lato ci sono vecchi nemici che non hanno alcuna intenzione di abbandonare la lotta; dall’altro gli abitanti di Thune, che non hanno mai assaggiato un latte macchiato e quindi non sanno di averne bisogno. Viv vuole a tutti i costi appendere la spada al chiodo, ma non può farcela da sola. Per fortuna incontrerà un gruppo di amici con i quali costruire una nuova famiglia e una nuova vita. Perché il bello dei viaggi su sentieri sconosciuti sono i compagni di strada che incontri lungo il cammino. Che ad attirarli siano antichi incantesimi, pasticcini fragranti o tazze fumanti, possono comunque diventare alleati, famiglia, o qualcosa che Viv non avrebbe mai nemmeno sognato.

Il volume approderà nelle librerie italiane dell’edizione Oscar Edges, le pagine non saranno solo colorate ma avranno gli amati sprayed edges.

A chi lo consigliamo? Ai fan di Klune che sono in cerca di una nuova storia fantasy super cozy.

Prezzo: 22 €

Seven faceless saints. Sette santi senza volto (22 settembre, Fanucci)

Fanucci dopo pochi mesi dalla pubblicazione in lingua inglese porta in Italia un romanzo fantasy che vi consigliamo di tenere sott’occhio perché farà sicuramente parlare di se.

Nella città di Ombrazia, i santi e i loro discepoli governano con un potere terrificante, facendo favoritismi… chiunque non rientri fra i prescelti è costretto a lottare per sopravvivere. Rossana Lacertosa non crede nei santi. Dopo la morte di suo padre per mano dell’esercito, è determinata a fare tutto ciò che è in suo potere per smantellare questo sistema corrotto, anche a costo della sua stessa vita… o di ritrovarsi faccia a faccia con il ragazzo che le ha spezzato il cuore. Damian Venturi ha giurato di proteggere la città. In qualità di più giovane capitano della sicurezza, da lui ci si aspetta forza, ferocia e una devozione verso i santi. Ma tre anni passati a combattere una guerra raccapricciante e interminabile hanno gli lasciato cicatrici più profonde di quanto voglia ammettere. Quando un assassino inizia a usare i bassifondi della città come terreno di caccia, prendendo di mira i più deboli e indifesi, i santi e i loro discepoli sono fin troppo felici di guardare dall’altra parte. Finché non è un discepolo a finire dritto all’obitorio. Incaricato di trovare l’assassino, l’indagine di Damian lo porta da Roz, la sua amica d’infanzia trasformatasi in avversaria. Insieme, dovranno mettere da parte i loro sentimenti per trovare la verità che si nasconde nel sottosuolo di Ombrazia. Mentre svelano i misteri che si celano dietro gli omicidi, scopriranno che sotto la superficie si nasconde qualcosa di molto più sinistro e che di sacro non ha proprio nulla. Con l’oscurità alle porte e poco tempo a disposizione, Roz e Damian riusciranno a salvare la loro città da un male così terribile che minaccia di distruggere tutto ciò che incontra?

Vi ricordiamo che la cover sarà identica all’originale.

A chi lo consigliamo? A chi segue le ultime uscite fantasy inglesi e desidera recuperare subito.

Prezzo: 16,90 €

A taste of gold and iron. Un tocco di oro e acciaio (22 settembre, Leggereditore)

Questa volta con una copertina inedita approda in Italia A taste of gold and iron un romanzo fantasy a tematiche LGBT che ricorda tanto Il principe prigionino di Pacat.

Kadou, il timido principe di Arasht, si trova in contrasto con uno dei più potenti ambasciatori di corte in un alterco che si conclude con la sua umiliazione. Per dimostrare la sua lealtà alla regina, sua sorella, Kadou si assume la responsabilità di indagare su un’irruzione in una delle loro corporazioni, con l’aiuto della sua guardia del corpo, il bello ma distante Evemer, che sembra sopportarlo con difficoltà. Ad Arasht, dove i principi possono saggiare i metalli preziosi tramite il semplice tocco delle proprie dita e il mito si intreccia alla storia, la contraffazione è eresia, e la cospirazione che verrà alla luce in seguito alla loro indagine potrebbe paralizzare la posizione finanziaria del regno e portarlo alla rovina.

Sarà un piccolo mattonaio che divorerete in pochissimo tempo.

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie fantasy romance LGBT.

Prezzo: 20 €