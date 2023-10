I libri in uscita nel mese di ottobre

Dopo il tanto atteso mese di settembre possiamo dire finalmente iniziato ufficialmente il periodo autunnale per gli appassionati lettori italiani. Settembre è sempre un mese carico di novità e cambiamenti ma mai come ottobre. Chi legge in maniera assidua sa che i mesi autunnali sono i più ricchi dell’anno in quanto a novità letterarie nel paese nostrano. Ottobre 2023 non si fa trovare impreparato. Le case editrici si stanno preparando in grande stile al Lucca Comics & Games 2023. Quest’anno, complice lo sciopero degli attori, l’editoria avrà tantissimo risalto durante le giornate della fiera nerd più popolare d’Europa. Le varie case editrici hanno studiato a puntino il loro catalogo per consentire ai lettori di avere tra le mani le loro copie per i firmacopie di Lucca.

Ad ottobre, forse ancora più che a settembre (ma mai quanto a novembre) le uscite fantasy, e non solo, super attese sono tantissime: da Redemptor sequel di Raybearer di Jordan Ifueko a Un patto con il Re degli Elfi per giungere al tanto atteso mystery romance di Colleen Hoover, Verity, fino ad arrivare a Icebreaker. Ecco le uscite letterarie più attese del mese di ottobre.

Milena insegnami la felicita di Megi Bulla (3 ottobre, Fabbri editore)

Forse tutti conoscerete @labibliotecadidaphne, profilo TikTok con oltre 400K di utenti iscritti dedicato interamente ai libri ed alla passione per la lettura. Forse però non tutti conoscere Meg, la donna dietro al profilo, l’autrice dietro Milena insegnami la felicità. Megi Bulla è la booktoker: con il suo romanzo per grandi e piccini Megi debutta nel mercato editoriale dimostrando che i libri non solo li sa promuovere ma sa anche scriverli. Milena è una storia adatta ai bambini dai 6 anni in su, forse per chi scrive anche dai 9 in su, essendo si un romanzo illustrato ma ricco di testo con diversi messaggi nascosti. La storia di Milena parla di accettazione di se stessi, di diversità, lotta contro le proprie paure, ansia ed attacchi di panico ma anche di amore e, come avrete intuito dal titolo, di diversità. Leggendo il romanzo vi renderete conto che le avventure e gli incontri di Milena possono assumere interpretazioni diverse a secondo dell’età e del vissuto di chi leggere.

Milena è una piccola balena grigia in una famiglia di balene azzurre. Durante una migrazione si perde e comincia il suo viaggio per ritrovare casa. Ogni tappa è un incontro straordinario, lo scambio di un dono intangibile e preziosissimo. Ogni tappa lascia il segno di lei sull’altro e dell’altro su di lei. Ogni tappa la spinge più lontana da casa, e paradossalmente più vicina. Una storia lieve e commovente sulla diversità, l’accettazione e i grandi misteri della vita, primo fra tutti la strada verso la Felicità.

Godevi questa storia, Milena vi aspetta in libreria dal 3 ottobre.

Prezzo: 16,90 €

A chi lo consigliamo? Milena insegnami la felicità è un romanzo perfetto da leggere assieme ad un bambino ma che può essere tranquillamente letto ed amato da un adulto.

Facciamo finta che sia solo un gioco di Elena Armas (3 ottobre, Newton Compton)

Elena Armas torna in Italia anche se non fisicamente. Dopo la presenza dell’autrice al Rare di Firenze 2023, occasione durante la quale Newton aveva portato in anteprima il suo nuovo libro, ecco che Facciamo finta che sia solo un gioco debutta ufficialmente nelle librerie italiane. Si tratta di un romance ma questa volta è il primo di una serie. Adalyn Reyes si è imposta una ferrea disciplina: ogni mattina si sveglia all’alba, guida fino agli uffici del Miami Flames FC, la squadra di calcio della città, si impegna al massimo nel lavoro, torna a casa e ricomincia da capo la mattina seguente. Ma la sua perfetta e collaudata routine viene sconvolta da un video, diventato virale, che mostra Adalyn che aggredisce senza ritegno contro la mascotte del team. Per non licenziarla, il proprietario della squadra – che si dà il caso sia suo padre – la spedisce nella sperduta Carolina del Nord, dove le viene affidato il compito di risollevare le Green Warriors, la squadra di calcio locale, composta da bambine di nove anni che si allenano in tutù, hanno capre come animali domestici e sono terrorizzate dai modi bruschi di Adalyn. A complicare le cose, c’è l’affascinante coach Cameron Caldani, ex portiere prodigio e suo vicino di casa… Sembrerebbe il candidato perfetto per aiutare Adalyn nella sua missione quasi impossibile, e perché no, magari distrarla dai suoi problemi… Anche se passare ogni giorno insieme, tra incontri imbarazzanti nel giardino e continue frecciatine dalla panchina, sembra più difficile che mai. Abbandonare il campo, però, non è un’opzione. Ce la metterà tutta per riscattare il suo futuro e quello delle piccole Warriors. Con o senza l’aiuto di Cam.

Pronti ad immergervi in una commedia romantica con vibes alla Ted Lasso?

Prezzo: 9,90 €

A chi lo consigliamo? A chi ha amato i romanzi precedenti dell’autrice, già tutti disponibili in italiano, ed a chi desidera sperimentare una rom-com con ispirazione a Ted Lasso.

ACE di Angela Chen (3 ottobre, Oscar Vault)

Se per tanto tempo vi siete chiesto cosa simboleggia la A all’interno dell’acronimo LGBTQIA+, ecco la risposta che fa per voi. Raccontando le storie anche diversissime di alcune persone Ace, affronta i pregiudizi e i falsi miti che circondano la “A” di LGBTQIA+. E soprattutto ci invita a ripensare tutto ciò che crediamo di sapere sul piacere, sull’intimità e sui legami umani. Cos’è veramente l’attrazione sessuale e come si vive senza averla mai provata? Cosa possiamo imparare dall’asessualità su temi come i ruoli di genere, il romanticismo, il consenso e le pressioni della società? Mentre lavorava come giornalista scientifica per “The Verge”, Angela Chen ha iniziato a studiare il ruolo dell’attrazione sessuale nella cultura occidentale e il modo in cui l’esistenza dell’asessualità può aprire nuove prospettive per comprendere cosa attira gli esseri umani l’uno verso l’altro. Ciò che è emerso dalla sua indagine è che le questioni con cui si misurano le persone ace – su attività sessuale, intreccio tra sessualità e identità, esplorazione di bisogni diversi nelle relazioni – sono di interesse davvero generale. A cavallo tra reportage, saggio culturale e memoir personale, Ace parla di linguaggio, filosofia, medicina, stereotipi sociali… e molto altro ancora.

Prezzo: 18 €

A chi lo consigliamo? A chi apprezza le letture destinate ad informare in merito alla comunità LGBTQIA+.

Binding 13. Marcami stretta. Boys of Tommen di Chloe Walsh (10 ottobre, De Agostini)

Il romance più chiacchierato del booktok nel 2023 sta per arrivare in Italia grazie a Dea.

Johnny Kavanagh è una promessa del rugby: nato per brillare sul campo, è una forza della natura, nulla può far vacillare le sue certezze, distrarlo dalla sua scalata verso il successo. Nulla, tranne il tiro sbagliato che farà scontrare il suo mondo con quello della nuova arrivata al Tommen College, la misteriosa e complicata Shannon Lynch. Chi è davvero quella ragazza dagli occhi tristi che tenta con tutta se stessa di essere invisibile? Per Shannon la vita non è mai stata facile, né a scuola né a casa. Al Tommen spera di ricominciare da zero, ma non è semplice liberarsi di un passato tanto oscuro, dei demoni che la tormentano da sempre. Finché non viene presa alla sprovvista da un incontro capace di scuotere le mura che con tanta fatica ha alzato attorno a sé. Negli occhi di Johnny riconosce subito un’inquietudine simile alla sua, e non può fare a meno di venirne catturata. Tra violenza, passione, rabbia e segreti impronunciabili, entra in campo un’attrazione che non conosce regole, che rischia di sconvolgere irreversibilmente il match delle loro vite.

Si tratta di un primo volume di due, una saga che fare breve ma vi segnaliamo che il primo volume conta ben 944 pagine.

Prezzo: 18,90 €

A chi lo consigliamo? A chi adora leggere romance e restare al passo con le novità più chiacchierate del booktok americano.

Heartstopper, edizione da collezione (10 ottobre, Newton Compton)

I fan di Heartstopper non posso perdersi questa uscita! Il 10 ottobre in Itala grazie a Oscar valuta uscirà l’edizione sociale del primo volume della saga di graphic novel di Alice Oseman. Tranquilli arriveranno anche i seguiti, il secondo volume approderà in libreria già il 31 ottobre. Charlie e Nick frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati… fino al giorno in cui si trovano seduti l uno accanto all altro. Diventano subito amici. Anzi di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick, anche se pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore è sempre sorprendente, e anche Nick si scopre attratto da Charlie. Molto più di quanto entrambi potessero immaginare.

Trattandosi di un edizione da collezione vi segnaliamo che il prezzo è indicativo priori di questa caratteristica, inoltre troverete un contenuto esclusivo.

Prezzo: 24 €

A chi lo consigliamo? Ai fan della serie cartacea e della serie tv Netflix.

Verity di Colleen Hoover (17 ottobre, Sperling & Kupfer)

La regina del romance interazione è pronta a tornare in Italia. Sperling & Kupfer finalmente ci porta nel paese nostrano il romanzo più atteso della regina delle storie d’amore. Verity è un mystery romance che promette di tenere incollato lo spettatore per tutta la lunghezza del volume

Lowen Ashleigh è una scrittrice sull’orlo della bancarotta quando riceve l’offerta di lavoro della vita: Jeremy, il marito dell’autrice bestseller Verity Crawford, la vuole assumere perché completi la serie crime di successo della moglie, costretta a letto, in coma, dopo un terribile incidente d’auto. Lowen accetta e si trasferisce nella casa dei Crawford, pronta a fare ordine tra gli appunti e le bozze di Verity, nella speranza di trovare materiale sufficiente per cominciare a scrivere. Quello che però non si aspetta di scovare, in quell’ufficio disordinato, è un’autobiografia non conclusa che l’autrice ha nascosto, da cui, pagina dopo pagina, emergono agghiaccianti rivelazioni, come il racconto della notte che ha cambiato per sempre le sorti di quella famiglia. Lowen decide di mantenere Jeremy all’oscuro del manoscritto, sapendo che quello che contiene potrebbe ferirlo. Ma quando i sentimenti per lui cominciano a farsi più forti, si rende conto che le cose potrebbero essere diverse se lui leggesse quelle parole. Dopotutto, non importa quanto Jeremy sia devoto alla moglie, una verità così terribile può solo rendergli impossibile continuare ad amarla.

Prezzo: 17,90 €

A chi lo consigliamo? A chi ama lo stile e le storie della Hoover ma anche a chi desidera approcciarsi a una lettura sorprendete.

Il re delle volpi di Fiore Manni (17 ottobre, Rizzoli)

Fiore Manni non ha certo bisogno di presentazioni ma forse il suo nuovo romanzo merita una beve illustrazione.

Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Marian ha ben poco da festeggiare: la madre l’ha promessa in sposa al detestabile Carl Lawrence, e a lei non resta che ubbidire. È proprio nella residenza di campagna del futuro marito che la ragazza incontra una volpe nascosta in un cespuglio. Incredibile ma vero, la volpe le parla. Si chiama Macbeth, e la fa una promessa: se Marian lo aiuterà a tornare a Faerie, il Re delle Volpi in cambio esaudirà qualsiasi suo desiderio. Marian, che per tutta la vita non ha fatto altro che subire le decisioni altrui, non ha dubbi. Questa è l’occasione che ha sempre sognato per rivendicare la sua libertà! Appena varcato il passaggio tra l’Altrove e il mondo di Faerie, però, scopre di essersi cacciata in un mare di guai e che Aleister, il Re delle Volpi, non è esattamente come se lo era immaginato. In compagnia del viziatissimo (ma affascinante) re, Marian dovrà sfuggire a fate vendicative, introdursi nel labirinto sotterraneo dei nani, difendersi da frotte di goblin e da mostri feroci. Ma soprattutto, per la prima volta, dovrà imparare a far sentire la propria voce.

Fiore ci porta all’interno di un universo fantasy in cui è ala magia delle fate a trasportare il lettore all’interno dell’avventura. Il testo è consigliato dai 10 anni in su ma perfetto anche per giovani adulti.

Prezzo: 17,50 €

A chi lo consigliamo? A chi ha apprezzato le precedenti storie dell’autrice e desidera ora avventurarsi all’interno di una nuova saga fantasy.

Redemptor di Jordan Ifueko (24 ottobre, Fazi Editore)

Se avete amato Raybearer ecco che il 24 ottobre arriva in italiano il suo sequel diretto, Redemptor. Tarisai ora siede sul trono dell’impero arit e, per la prima volta nella storia, si trova a dover coniugare il potere del Raggio con il ruolo del Redentore. Come da tradizione, l’imperatrice deve formare un concilio di undici persone legate a lei dal Raggio, ma non è facile trovare consiglieri fidati quando ogni giorno porta con sé una nuova minaccia. Inoltre il tempo stringe, perché soltanto quando la sua posizione sarà più salda Tarisai potrà prepararsi a discendere nel mondo degli Inferi e fermare una volta per tutte i terribili sacrifici richiesti dagli abiku. Determinata a portare a termine la sua missione, in un regno sempre più instabile, Tarisai si sente sola: i fratelli e le sorelle di concilio sono distanti, gli spiriti dei Redentori sacrificati in passato la tormentano chiedendo vendetta per i crimini commessi dall’impero, aumentano gli attentati alla sua vita e un attivista che si fa chiamare “il Coccodrillo” sobilla le classi sociali più basse.

Un fantasy dedicato alla ricerca di se stessi ed alla scoperta della famiglia, un romanzo che promette di chiudere al meglio l’avventura iniziata con il primo volume.

Qui trovate la nostra intervista all’autrice.

Prezzo: 19 €

A chi lo consigliamo? A chi ama i romanzi fantasy più introspettivi e le storie di crescita, ovviamente a chi ha adorato il primo volume.

These infinite threads. Gli intrighi del regno di Tahereh Mafi (27 ottobre, Fanucci)

Il tanto atteso sequele di This Woven Kingdom sta per arrivare in Italia. Dopo il tour italiano di Tahareh Mafi per la promozione del primo volume della sua nuova saga fantasy, Fanucci porta in Italia il sequel di This Woven Kingdom. Pronti a tornare tra le atmosfere persiane?

Con un semplice bacio, i muri tra Alizeh, l’erede a lungo perduta di un antico regno Jinn, e Kamran, il principe ereditario dell’impero Ardunian, si sono sgretolati. E così anche le loro vite. Alizeh, l’erede al trono dei Jinn, è destinata a liberare il suo popolo dalle ingiuste condizioni di vita a cui è stato costretto sotto il dominio umano. Quando Kamran, l’erede al trono degli umani, si innamora di lei, inizia a mettere in discussione tutto ciò che gli è stato insegnato sui Jinn. Il nonno di Kamran giace morto per mano di Cyrus, sovrano del vicino regno di Tulan, che ha portato Alizeh nella sua patria dove progetta di sposarla, dandole tutto ciò di cui ha bisogno per diventare la regina dei Jinn. Una volta ascesa al trono, lui avrà portato a termine il suo patto col diavolo. Alizeh non vuole avere nulla a che fare con l’accordo di Cyrus e tantomeno con il diavolo. Ma senza un modo per fuggire da Tulan, e con il compimento del suo stesso destino sempre più vicino, dovrà decidere se accantonare le sue emozioni e diventare la regina di cui il suo popolo ha bisogno. Kamran, nel frattempo, sta rimettendo in sesto il regno di Ardunia, ma sa è che suo compito vendicare l’assassinio di suo nonno. Può solo sperare che Alizeh lo stia aspettando e che non sia ancora diventata la regina di Tulan.

Qui trovate la nostra intervista all’autrice.

Prezzo: 16,90 €

A chi lo consigliamo? A chi ha adorato sia Shatter Me che La città di ottone e non vede l’ora di scoprire cosa è accaduto a Alizeh e Kamran.

Altri romanzi in uscita ad ottobre 2023: