Libri in uscita ad aprile

Tutti o quasi i romanzi fantasy, romance e non solo in arrivo nel mese di aprile con curiosità e consigli di lettura

Aprile è generalmente contraddistinto come un mese ricco di uscite interessanti, assieme a maggio solitamente. Complice l’imminenza del Salone del Libro di Torino, le varie case editrici già nel mese di aprile iniziano a pubblicare incessantemente nuovi romanzi al fine di darne poi il massimo lustro al Salone. Le uscite di aprile sono davvero molto variegate: si passa dai romance tanto attesi, a nuove saghe fantasy fino ad arrivare a sequel di saghe iniziate nel 2022. Il target di riferimento è sempre il pubblico young adult ma molti romanzi posso soddisfare allo stesso tempo anche lettori più maturi. Ecco quindi i titoli più attesi in arrivo nel mese di aprile 2023: da The prison healer a Love on the brain fino all’edizione speciale di It Ends With Us e agli attesissimi Bloodmarked e La regina Carlotta di Julia Quinn.

The prison healer (4 aprile, Sperling & Kupfer)

Avete presente il mix perfetto tra Hunger Games ed una nuova saga fantasy? Ecco, questo è The prison healer di Lynette Noni. L’uscita era originariamente prevista per fine marzo ma a causa di imprevisti è slittata di una settimana. Non distraetevi perché ora potrete finalmente leggere il primo volume di una delle saghe che farà più parlare di sé nel 2023. Kiva ha diciassette anni e ormai da tempo ricopre il ruolo di guaritrice a Zalindov, una prigione letale in cui chiunque è sacrificabile, in qualsiasi momento. Un giorno, nella sua infermeria approda la Regina Ribelle, che è stata catturata ed è gravemente malata. A Kiva viene ordinato di tenerla in vita a ogni costo affinché possa sostenere il Giudizio degli Elementi, ovvero quattro prove quasi impossibili da superare per riottenere la libertà. Consapevole che la Regina Ribelle non è in grado di affrontarle, Kiva prende il suo posto, pur sapendo che nessuno, in realtà, è mai sopravvissuto. Mentre Zalindov è in fermento e pregusta morte e distruzione, a vegliare su Kiva e ad aiutarla interviene un nuovo, misterioso detenuto, che piano piano si conquista un posto speciale nel suo cuore.

A chi lo consigliamo? The prison healer è il romanzo perfetto per chi cerca un sostituto di Hunger Games scritto con tono ancora più contemporanea in grado di fondere abilmente fantasy con romance.

Prezzo: 17, 90 €

Poster Girl (4 aprile, Mondadori)

Vi ricordate di Veronica Roth, l’autrice di Divergent? Ecco, Poster Girl è la sua nuova creatura. A più di dieci anni dal suo esordio con Divergent, Veronica Roth torna alla distopia con un mystery che esplora il ruolo sempre più pervasivo della tecnologia nella nostra società.

Sonya Kantor conosce molto bene questo motto, visto che ha ispirato, o meglio condizionato, gran parte della sua vita. In realtà queste parole hanno condizionato la vita di tutti gli abitanti della megalopoli di Seattle-Portland-Vancouver. Per anni, infatti, hanno dovuto adattarsi a un codice morale molto rigido e a una costante sorveglianza da parte della Delegazione, resa possibile da una sofisticata tecnologia. Poi la rivolta ha cambiato tutto. La Delegazione è stata rovesciata e sostituita da un nuovo governo. Tutti coloro che avevano avuto un ruolo nel regime precedente sono stati rinchiusi insieme alle proprie famiglie nell’Apertura, una vera e propria prigione alla periferia della città. Gli altri, finalmente liberi, hanno potuto proseguire con le loro esistenze. Sonya, figlia di uno dei membri di spicco della Delegazione e diventata famosa per essere stata, da adolescente, il volto dei manifesti propagandistici affissi per tutta la città, è imprigionata da anni nell’Apertura. Un giorno, un vecchio nemico si presenta da lei con una proposta: se troverà Grace Ward, sottratta alla famiglia dalla Delegazione quando era ancora una bambina, sarà libera. Per portare a termine la missione Sonya sarà obbligata a muoversi in un mondo che non riconosce, di cui ignora i meccanismi, estraneo (ed estremamente corrotto). E, soprattutto, a scavare a fondo nel passato, compreso quello della propria famiglia, anche più di quanto vorrebbe, portando alla luce verità dolorose e difficili da accettare.

A chi lo consigliamo? Ovviamente a chi apprezza lo stile di scrittura della Roth, non per tutti entusiasmante, e chi vuole concedere una seconda opportunità all’autrice.

Prezzo: 19,90 €

Uno splendido disastro (4 aprile, Garzanti)

So che in molti attendete l’annuncio dell’uscita italiana del film con protagonista Dylan Sprouse, Uno splendido disastro. Purtroppo, nonostante in America la pellicola abbia già una data d’uscita fissata per il 12 aprile, in Italia Amazon non ha ancora comunicato quando intende distribuire il film. Nell’attesa Garzanti ripubblica, con la cover della pellicola, il romanzo omonimo da cui il film è tratto.

Abby Abernathy sembra la classica ragazza timida e studiosa. Ma in realtà è una ragazza in fuga. In fuga dal suo passato, dalla sua famiglia. E ora che è arrivata alla Eastern University per il primo anno di università, ha tutta l’intenzione di dimenticare la sua vecchia vita e ricominciare da capo. Travis Maddox di notte guida troppo veloce sulla sua moto, ha una compagna diversa per ogni festa e attacca briga con facilità. Dietro di sé ha una scia di adoratrici disposte a tutto per un suo bacio. C’è una definizione per quelli come lui: Travis è il ragazzo sbagliato. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi incontrano quelli profondi di lui e sente uno strano nodo allo stomaco: Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente giurato di stare lontana. Ma quando, a causa di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a condividere lo stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra un inaspettato mix di dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in fondo all’anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro i suoi silenzi. Solo lui è in grado di dare una casa al cuore sempre in fuga della ragazza. Abby però ha troppa paura di affidargli la chiave per il suo ultimo e più profondo segreto.

A chi lo consigliamo? A chi ama i romance con un pizzico di ironia, in cui la classica brava ragazza si innamora del bad boy e tenta di cambiarlo.

Prezzo: 12 €

Una brava ragazza è una ragazza morta (4 aprile, Rizzoli)

Se avete amato Come uccidono le brave ragazze vi segnalo che il 4 aprile uscirà il terzo volume della saga scritta da Holly Jackson. Si tratta di una saga mistery young adult che tratta tematiche delicate e consiglio di leggere attentamente la trama prima di addentrarvi nella lettura del romanzo. Per evitare spoiler non vi lascio la trama del romanzo perché vi rivelerei praticamente tutto dei due romanzi precedenti.

A chi lo consigliamo? A chi ama il genere mistery young adult ed i romanzi con stili di scrittura diversi che intrecciano interviste al narrato della protagoniste.

Prezzo: 17 €

La ragazza che cadde in fondo al mare (11 aprile, Mondadori)

Amanti dei fantasy orientali: ecco il libro perfetto per voi. La ragazza che cadde in fondo al mare è il nuovo fantasy portato in Italia da Mondadori per la collana Oscar Vault in una splendida edizione con doppia copertina (entrambe identiche alle due originali), pagine con stencil e interni decorati. Il prezzo vi devo confessare che è leggermente più alto dei soliti standard ma considerata la qualità dell’edizione se ne comprendono tranquillamente le ragioni. Un’edizione di questo tipo sarebbe considerata un’edizione speciale in qualsiasi altro stato, per intenderci un’edizione di Fairyloot e Illumicrate. Noi in Italia abbiamo la possibilità di avere questa edizione come libro standard e possiamo andarne fieri.

La storia di La ragazza che cadde in fondo al mare rievoca una delle leggende popolari dell’oriente ed è in qualche modo legata alla storia di La Sirenetta. Dato che il live action Disney si avvicina, vi consigliamo di passare i giorni d’attesa in compagnia di questo romanzo.

Tremende tempeste devastano da secoli il paese di Mina, si tratta della furia del Dio del Mare, un tempo benigno, che si scatena, crede la gente. Per placarlo tutti gli anni una fanciulla viene gettata tra le onde. Sono in molti a pensare che la bellissima Shim Cheong, fidanzata del fratello di Mina, Joon, porrà fine a tutta quella sofferenza. Ma la notte in cui Cheong dovrebbe essere sacrificata, Joon la segue, pur sapendo che ciò significherà morte certa. Per salvarlo, Mina si getta tra i flutti al posto di Cheong. Trasportata nel Regno degli Spiriti, la ragazza si mette in cerca del Dio del Mare, ma quando lo trova scopre che è prigioniero di un sonno incantato. Con l’aiuto di un giovane uomo misterioso e di una bizzarra banda di demoni e spiriti, Mina decide che risveglierà il Dio del Mare e farà terminare una volta per tutte le tempeste assassine. Ma un essere umano non può vivere a lungo in mezzo agli spiriti. E c’è qualcuno disposto a tutto pur di non risvegliare il Dio del Mare.

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie orientali, le vibes dell’oriente cinese e a chi apprezza i retelling. Ovviamente anche a chi ama la storia di La Sirenetta

Prezzo: 24 €

Love on the brain. L’amore in testa (11 aprile, Sperling & Kupfer)

I fan di The Love Hypothesis avranno già segnato la data d’uscita di Love on the brain sul calendario. Il nuovo romanzo di Ali Hazelwood è uno standalone, non un sequel del fortunato The Love Hypothesis, anche se l’ambientazione della nuova commedia romantica sarà ancora una volta quella del mondo accademico.

Chi ha adorato The Love Hypothesis non può davvero farsi scappare questo nuovo romanzo della Hazelwood, soprattutto considerando il fatto che l’autrice sarà presente al RARE di Firenze il prossimo settembre 2023.

Quando le viene offerta la possibilità di guidare un team di lavoro alla NASA per la costruzione di un casco spaziale, la neuroscienziata Bee Königswasser si pone la domanda che è la stella polare della sua intera esistenza: al posto mio, Marie Curie cosa farebbe? Ovviamente, accetterebbe senza esitare. Ma la madre della fisica moderna non ha mai dovuto condividere il comando con Levi Ward, l’arcinemico di Bee fin dai tempi del dottorato, un ingegnere tanto attraente quanto insopportabile. Eppure, nel momento in cui qualcuno cerca di sabotare il laboratorio, è proprio Levi a dimostrarsi un alleato fedele, facendo crollare tutte le certezze di Bee su quell’uomo criptico e sempre un po’ scontroso, per il quale inspiegabilmente comincia a provare attrazione. Per lei, che ha passato tutta la vita a studiare la mente e a farsi dominare dalla ragione, arriverà il momento di seguire il cuore?

A chi lo consigliamo? Ovviamente a chi ha adorato The Love Hypothesis, primo romanzo dell’autrice, ma anche a chi non l’ha letto ma desidera approcciarsi allo stile di scrittura di Ali Hazelwood. A chi ama le commedie romantiche divertenti, irriverenti e spensierata. A chi apprezza i romance con protagonisti adulti e maturi e chi vuole immergersi nell’ambito accademico.

Prezzo: 15 €

It ends with us. Siamo noi a dire basta. Edizione speciale italiana (18 aprile, Sperling & Kupfer)

Si avete letto bene, il 18 aprile arriverà in Italia l’edizione speciale di It Ends With Us di Colleen Hoover. Finalmente anche in Italia avremo l’opportunità di leggere i contenuti speciali che fino a questo momento si trovavano solo in lingua originale. L’edizione che approderà sul territorio nostrano sarà super esclusiva: vanterà contenuti esclusivi, copertina nuova e inedita, pagine colorate e un numero di copie limitato. Una volta terminate le copie stampate l’edizione andrà fuori produzione. I contenuti esclusivi sono i seguenti: un toccante Q&A tra l’autrice e la madre, che ne è stata l’ispirazione stessa, e un inserto fotografico che ci racconta episodi inediti della loro vita e della loro famiglia. Se avete amato il romanzo di Colleen Hoover e siete collezionisti non potete farvi scappare questa occasione. Su Amazon trovate già attivo il preordine del testo. Cosa state aspettando?

A chi lo consigliamo? Ovviamente a chi ha amato It Ends With Us e non vede l’ora di possedere una nuova copia dello stesso volume.

Prezzo: 19 €

Una virtù crudele (18 aprile, Mondadori)

Finalmente anche in Italia arriva l’acclamato romanzo fantasy di Emily Thiede. Una virtù crudele è il classico esempio di come un potere a volte per la protagonista della storia può diventare una vera maledizione. Dopo tre matrimonio si sono sempre susseguiti tre funerali, Alessa a soli 18 anni è vedova per la terza volta. Il dono che gli dei hanno concesso ad Alessa, in effetti, avrebbe dovuto amplificare la magia del suo Dorgale, non ucciderlo al minimo tocco. E ora, a un soffio dall’arrivo di uno sciame affamato di demoni che divorerà tutto ciò che incontrerà su Sansaverio, la giovane Lumera non ha più tempo per trovare un altro compagno e insieme opporsi all’avanzata delle forze maligne. Inoltre, influenzati da un predicatore, i suoi stessi soldati tentano di assassinarla, convinti che ucciderla sia l’unica speranza di salvezza per l’isola. Nel disperato tentativo di sopravvivere, Alessa decide di assoldare Dante come guardia del corpo personale, un emarginato cinico e con la fama di essere un assassino. Ma con la ribellione ormai alle porte, i segreti che nasconde l’uomo potrebbero condurre al più terribile dei tradimenti. Si tratta di un alleato o di un nemico? Da questa risposta dipende sia la vita della giovane sia il destino del suo Paese.

Tranquilli, questo è il primo romanzo di una nuova saga fantasy. Non disperatevi dopo il finale.

A chi lo consigliamo? A chi apprezza i fantasy dark, lo stile alla Kerry Maniscalco e le storie non scontate.

Prezzo: 20,90 €

Bloodmarked (25 aprile, Fazi Editore)

Uno dei sequel fantasy più attesi dell’anno è senza dubbio Bloodmarked di Tracy Deonn. La storia scritta dall’autrice fonde retelling della leggenda arturiana con un’importante dose di rappresentazione culturale e di genere. L’universo della Deonn non è immediatamente comprensibile, è complesso e stratificato. Il worldbuilding ha due universi magici e tantissimi personaggi che devono essere compresi e ricordati per poter seguire al meglio la trama. Se non avete ancora letto il primo volume vi consiglio di recuperarlo a breve distanza dall’uscita del secondo. Leggere i due testi consecutivamente potrà certamente aiutarvi a rendere la lettura più fruttuosa.

A chi lo consigliamo? A chi ama i retelling, le storie di re Artù e la rappresentazione della letteratura.

Prezzo: 18, 50 €

La regina Carlotta. Una storia di Bridgerton (26 aprile, Mondadori)

Se aspettate con ansia la miniserie spin-off di Bridgerton dedicata a Queen Charlotte, ecco che Julia Quinn, autrice della saga, è pronta a non farvi attendere troppo. Il 26 aprile uscirà in italiano il romanzo scritto dalla Quinn e dedicato al suo personaggio di Bridgerton. Non è ancora noto se il libro è stato scritto prima della realizzazione dello show Netflix o se la Quinn ha deciso di pubblicarlo solo dopo.

A chi lo consigliamo? Ovviamente ai fan di Bridgerton,

Prezzo: 20 €