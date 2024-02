I libri in uscita nel mese di febbraio

Il mese più romantico dell’anno è iniziato e l’editoria italiana non si fa trovare impreparata. Tante sono le uscite romance, giustamente considerando che proprio a febbraio si celebra la giornata degli innamorati, ma anche i romanzi frutto di influenze di generi: mystery che incontrano i romance e i tanto ormai popolari romantasy. La quantità di nuove uscite non è cospicua, come nel caso del mese di gennaio, ma saranno comunque tante, davvero tante. A partire dal ritorno di Elle Kennedy fino a quello di Ali Hazelwood con il suo primo romantasy per arrivare al gradito ritorno in italia di Holly Jackson con Five Survive. Ecco tutte o quasi le uscite più attese del mese di febbraio

Effetto amore. The Graham effect di Elle Kennedy (6 febbraio – Newton Compton)

Se ancora non avete letto i romanzi di Elle Kennedy significa che non siete ancora entrati nella vostra sport romance Era. Trquilli siete ancora in tempo. Newton Compoton cavalca l’onda del successo degli sport romance portando in italia iol nuovo volume di Elle Kennedy: uno sport romance dedicato all’hockey.

The Graham Effect è il primo libro della nuova serie Campus Diaries series di Elle Kennedy, che è uno spin-off della serie romantica sull’hockey Off-Campus. Il primo capitolo di questa serie segue la giocatrice di hockey Gigi Graham, la figlia di Garrett e Hannah di The Deal (il primo libro della serie Off-Campus).

Gigi Graham ha tre obiettivi: riuscire a qualificarsi per la nazionale femminile di hockey, vincere l’oro olimpico e uscire, finalmente, dall’ombra di suo padre Garrett. Essere figlia di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, infatti, non è sempre un’impresa facile. Per fortuna Luke Ryder, il nuovo co-capitano della squadra del college di Gigi, non è immune al mito del grande Garrett Graham. Ed è disposto ad allenare fuori orario la sua insopportabile figlia, purché metta una buona parola per lui con il suo eroe. Ryder è supponente, maleducato… e sexy da morire. Gigi però non può concedersi distrazioni: ha bisogno del suo aiuto per dimostrare a tutti che ha talento a prescindere dal nome che porta. E così, quello che inizia come un accordo vantaggioso per entrambi, potrebbe trasformarsi nella partita più difficile che abbiano mai giocato…

Trattandosi appunto di un libro spin-off rispetto ad una saga principale sarebbe opportuno aver letto prima i 4 volumi che compongono la Off Campus series, a ameno che non vogliate ricevere spoiler o non siate interessati a recuperare la serie madre.

A chi lo consigliamo? A chi cerca una lettura leggera, romantica e dedicata allo sport. A chi ama la scrittura della Kennedy.

Prezzo: 9,90€

All that’s left in the world di Erik J. Brown (6 febbraio – Rizzoli)

Se avete amato Love & Other Monsters di Netflix con protagonista Dylan O’Brien ecco il libro che fa per voi.

Che cosa rimane quando non hai più niente da perdere? Speranze azzerate e un umorismo nero con cui affrontare il mondo. Con questo bagaglio viaggia Andrew, solo, affamato e ferito, attraverso un’America spettrale, colpita da un virus che ha sterminato buona parte della popolazione mondiale. I pochi sopravvissuti sono gente pericolosa, disperati che non esitano a uccidere a sangue freddo chiunque contenda loro una latta di cibo o qualche medicina abbandonata sugli scaffali dei negozi saccheggiati. Andrew lo sa. Per questo, quando bussa alla baita di Jamie in cerca di aiuto ed è accolto da un fucile spianato, si aspetta che sia la fine. E invece no. Andrew e Jamie si riconoscono, perché in fondo si assomigliano: tutti e due provano un’innata repulsione per la spietata legge del più forte, e fidarsi uno dell’altro diventa inevitabile. La fiducia diventa amicizia, e l’amicizia con il tempo si trasforma in un legame più profondo. Ma i due ragazzi nascondono anche dei segreti e, nel corso del lungo viaggio che li attende, dovranno mettersi a nudo e chiudere i conti con il passato, lottando fianco a fianco per costruire una nuova vita insieme. Ma, proprio quando ogni cosa sembra perduta, scopriranno che l’amore è tutto ciò che resta, tutto ciò per cui vale la pena rischiare, vivere e morire.

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie di avventura e i survival movie.

Prezzo: 17€

Estranei di Taichi Yamada (13 febbraio – Nord)

Se come noi aspettate con ansia l’uscita nelle sale di Estranei il film con Paul Mescal, Andrew Scott e Claire Foy ecco il libro che dovreste leggere per prepararvi all’evento. Si tratta di Estranei di Taichi Yamada ed è il romanzo che ha ispirato il film.

Harada Hideo è un uomo di mezz’età, divorziato, con un figlio che non vede quasi mai e un lavoro – scrivere sceneggiature per la televisione – che stenta a decollare. Per di più, vive nel suo ufficio, in una grande e asettica palazzina nei pressi di una trafficata strada statale di Tokyo. Così, per sfuggire allo squallore e alla solitudine della propria esistenza, il giorno del suo compleanno Hideo decide di recarsi ad Asakusa, il quartiere della sua infanzia, dove a dodici anni aveva perduto entrambi i genitori, investiti da un’auto. Ma, quando entra in un teatro, tra il pubblico nota un individuo straordinariamente somigliante al padre. L’uomo lo invita a seguirlo a casa sua, dove lo aspetta la moglie: anche lei è identica alla madre morta… Hideo trascorre con i due una serata.

A chi lo consigliamo? A chi ama le storie a tinte LGBTQ+ ed a chi apprezza essere sospeso durante la lettura

Prezzo: 16€

Bride di Ali Hazelwood (13 febbraio – Sperling & Kupfer)

Gli appassionati del genere romance conosceranno sicuramente Ali Hazelwood, un nuovo ingresso nel panorama editoriale internazionale dai tempi del suo primo The Love Hypothesis. Ora la Hazelwood ha alzato l’asticella delle aspettative ed è pronta a cimentarsi con il suo primo romantasy. Bride infatti non sarà soltanto un romance ma un paranormal romance in cui l’autrice renderà protagonista indiscussa della storia una pericolosa alleanza tra una sposa vampira e un lupo mannaro. Misery Lark, l’unica figlia del più potente Consigliere dei Vampiri del Sud-ovest, è ancora una volta un’emarginata. I suoi giorni nell’anonimato tra gli Umani sono finiti: è stata chiamata a sostenere una storica alleanza per mantenere la pace tra i Vampiri e i loro più acerrimi nemici, i Lupi, e non vede altra scelta che arrendersi allo scambio. I Lupi sono spietati e imprevedibili e il loro capo, Lowe Moreland, non fa eccezione. Governa il suo branco con severa autorità, ma non senza giustizia. E, a differenza del Consiglio dei Vampiri, non senza sentimento. È chiaro, dal modo in cui segue ogni movimento di Misery, che non si fida di lei. Se solo sapesse quanto ha ragione… Perché Misery ha i suoi motivi per accettare questo matrimonio di convenienza, motivi che non hanno nulla a che vedere con la politica o le alleanze, e tutto a che fare con l’unica cosa che le sia mai importata. Ed è disposta a qualsiasi cosa pur di riavere ciò che le appartiene, anche se questo significa una vita nel territorio nemico… da sola con il lupo.

Ma questo non sarà l’unico libro della Hazelwood in arrivo a breve. Infatti il 16 aprile approderà in versione cartacea la raccolta di novelle intitolata Loathe to love you.

A chi lo consigliamo? A chi ama la scrittura divertente della Hazelwood e a chi desidera sperimentare con i generi

Prezzo: 17,90€

Five Survive di Holly Jackson (13 febbraio – Rizzoli)

Siamo tutti in attesa di vedere almeno il primissimo teaser trailer di Come uccidono le brave ragazze, serie tv in arrivo per BBC e tratta direttamente della saga mystery di Holly Jackson. Nel frattempo però arriva in italiano Five Survive, nuovo standalone dell’autrice.

Sei ragazzi in camper viaggiano nella notte verso le agognate vacanze di primavera. A un tratto, una gomma a terra li costringe a fermarsi, ma quello che sembra un banale incidente di percorso, ben presto si trasforma in un incubo. Un puntino rosso si muove lungo la fiancata del camper. Un rumore sordo. Odore di benzina. Qualcuno ha sparato al serbatoio. Là fuori, nell’oscurità, è appostato un cecchino e loro non possono fuggire, né comunicare con l’esterno perché i cellulari non funzionano: il loro aggressore ha messo fuori uso le celle telefoniche e comunica attraverso un walkie talkie appeso allo specchietto del camper. Ma la scoperta più agghiacciante è capire che non sono vittime casuali: il killer li conosce ed è venuto a cercare proprio uno di loro… In quelle otto ore che li separano dall’alba, le più lunghe della loro vita, molti segreti verranno svelati e la tensione tra i sei amici raggiungerà livelli fatali. Alla fine di quella lunga notte saranno ancora tutti insieme?

A chi lo consigliamo? A chi ha amato la serie mystery della Jackson e non vede l’ora di scoprire come è cresciuta l’autrice lontana dalla sua saga madre.

Prezzo: 17,90€

The Brothers Hawthorne di Jennifer Lynn Barnes (20 febbraio – Sperling & Kupfer)

Se come noi avete adorato la trilogia mystery romance di Jennifer Lynn Barnes iniziata con The Inheritance Games, sarete felici di sapere che è in arrivo il primo volume della saga spin-off dedicato ai due più chiacchierati fratelli Hawthorne.

Vi consigliamo di leggere il romanzo solo se avete già concluso la serie madre della Barnes, altrimenti rischiereste davvero di incorrere in pesanti spoiler.

Grayson Hawthorne è il giovane erede miliardario di Tobias Hawthorne. Fin da quando era solo un bambino, suo nonno gli ha insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Anche ora che il nonno non c’è più e la famiglia è stata diseredata, i suoi insegnamenti resistono nel tempo. Così, quando le sue sorellastre finiscono nei guai, Grayson è pronto a fare ciò che gli riesce meglio: occuparsi del problema con efficacia e spietatezza. Possibilmente senza troppi coinvolgimenti emotivi. Jameson Hawthorne vive per l’impossibile: ama il rischio ed è sempre in cerca di nuove sfide per mettersi alla prova e sentirsi vivo. Così, quando suo padre riappare dal nulla chiedendogli un favore, Jameson non può resistere, anche se la posta in gioco è decisamente alta: dovrà infiltrarsi nella bisca clandestina più esclusiva di Londra, frequentata da ricchi potenti e aristocratici, e vincere una partita quasi impossibile. Coinvolti in giochi pericolosi e contorti alle due estremità del globo, Grayson e Jameson Hawthorne – grazie all’aiuto dei loro fratelli e della ragazza che ha ereditato la fortuna del nonno – saranno costretti a scavare a fondo per decidere chi vorranno essere e che cosa vale la pena sacrificare per vincere.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato la serie madre della Barnes e desidera leggera ancora più in merito ai sui personaggi.

Prezzo: 18,90€

Sei gru cremisi di Elizabeth Lim ( 27 febbraio – Oscar Vault)

I fan dei retelling non vedranno l’ora di sapere che è in arrivo in italiano una delle storie più sottovalutate di sempre: la fiaba dei fratelli Grimm I sei cigni

Elizabeth Lim ci racconta la storia di Shiori’anma, unica figlia femmina dell’imperatore di Kiata, nasconde un segreto: nelle sue vene scorre la magia proibita. È sempre riuscita a tenerla nascosta, fino a quando, proprio durante la cerimonia per il suo fidanzamento, non perde il controllo. La cosa inizialmente sembra un colpo di fortuna, che le consente di posticipare un matrimonio che non ha mai voluto; ma quell’errore attira anche l’attenzione della sua matrigna Raikama. Nonostante sia lei stessa una strega, la donna bandisce la figliastra dal regno e trasforma i suoi sei fratelli in gru. La ragazza non dovrà parlare con nessuno: per ogni parola che pronuncerà, uno dei principi morirà. Senza un soldo, senza voce, senza amici, Shiori va in cerca dei fratelli e scopre un complotto per prendere il potere. Lei sola può salvare il regno, ma per farlo dovrà fidarsi di un uccello di carta, un drago volubile e il ragazzo che proprio non voleva sposare. Ma soprattutto dovrà abbracciare quella magia che per tutta la vita le hanno imposto di tenere a bada. Costi quel che costi.

Altri libri in arrivo in italiano: