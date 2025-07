Convertire gas serra in risorse utili: ecco l’innovazione che sfida il paradosso del carbonio

Un nuovo studio si è tenuto in Cina, dove alcuni ricercatori sono riusciti a promuovere una nuova strategia che grazie alla catalisi elettrificata permette l’eliminazione di una maggior quantità di gas serra. Tra quelli più conosciuti citiamo l’anidride carbonica e il metano, la cui azione procura la maggior parte del riscaldamento globale che contraddistingue il nostro pianeta. Proprio per questa ragione sono stati definiti come gas tendenzialmente pericolosi, motivo per cui l’uomo dovrebbe fare del suo meglio per limitarne la produzione ed arrivare ad eliminarli.

Esistono tanti modi per raggiungere questo obiettivo e il primo è quello che vede i due gas convertiti in syngas, una sostanza particolare che vede la lavorazione a secco del metano, ma solamente a temperature superiori agli 800 C°. Questo, ovviamente, vanifica ogni sforzo per contenere l’anidride carbonica nell’aria.

Proprio per questo si stanno cercando delle soluzioni alternative. Nell’Accademia cinese delle scienze alcuni studiosi in collaborazione con l’Università di Jinan hanno cercato di intervenire direttamente sulla questione, portando in scena Il DRM elettrificato.

Un nuovo studio sui gas serra potrebbe salvare il nostro pianeta

Lo studio è stato poi pubblicato su Science Advanced e ha dimostrato come questo sistema riesca a convertire l’anidride carbonica e altri combustibili pericolosi in syngas, riducendo molta dell’energia che è stata utilizzata finora e ottenendo un risultato che riesce a mantenere la sua stabilità per più di 120 ore.

Questo risulta essere possibile utilizzando dei metodi energetici alternativi, come ad esempio le pale eoliche e l’energia nucleare e altri sistemi che possono contenere queste emissioni pericolose. Si tratta di uno studio che potrebbe offrire diversi benefici sia per il governo che per l’ambiente.

Ovviamente, si tratta di una risorsa da non sottovalutare ed è per questo motivo che diversi programmi e strutture della Cina si sono offerte rifinanziare il progetto per cercare di arrivare ad avere dei risultati concreti nel minor tempo possibile.