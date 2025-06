Saline del Regno Unito: risorse naturali contro il cambiamento climatico

Stando a quanto è emerso da un nuovo rapporto del WWF, le saline del Regno Unito sono delle vere e proprie risorse naturali contro il cambiamento climatico. Molte delle saline del Regno Unito sono state perse a causa dell’agricoltura.

Oggi, l’organizzazione benefica sostiene che queste saline debbano essere utilizzati nella lotta della natura contro il cambiamento climatico. Inoltre, l’Organizzazione chiede che questi habitat fangosi vengano aggiunti all’inventario ufficiale del Regno Unito.

WWF e ricercatori del Regno Unito studiano il ruolo delle saline nella tutela dell’ambiente

Un team del WWF, in collaborazione con i ricercatori del Centre of Ecology and Hydrology del Regno Unito, ha installato stazioni di monitoraggio dei gas serra alimentate ad energia solare a Hesketh Out Marsh, una palude salmastra nel nord-ovest dell’Inghilterra che è stata ripristinata e gestita dalla RSPB.

In precedenza, altre ricerche hanno misurato la quantità di carbonio presente nel fango della palude. Il team ha fissato l’attrezzatura analitica a una robusta torre alta 2,5metri realizzata con pali di ponteggio. Alla guida del team di ricercatori, Tom Brook, lo specialista della conservazione degli oceani del WWF. I ricercatori hanno così attraversato l’erba seppur a fatica e raggiunto il sito dell’esperimento.

In presenza della bassa marea, il mare non si visualizza oltre la distesa di prateria, tuttavia la zona è disseminata di legna da bruciare, rifiuti di plastica e vicino c’è una barca rovesciata dalle piccole dimensioni. Tom riferisce che le piante crescono in modo piuttosto rapido in primavera mentre in estate si sovrappongono, stratificandosi e decomponendosi. “Questo cattura il carbonio nel terreno. Quindi, mentre di solito ci insegnano come gli alberi respirano il carbonio e lo immagazzinano nel legno, qui le paludi salmastre lo fanno sotto forma di fango. Quindi il fango qui è importante per la mitigazione del cambiamento climatico tanto quanto lo sono gli alberi”. Queste le parole dell’esperto.

La palude di Hesketh Out è stata ripristinata grazie all’organizzazione benefica per la fauna selvatica RSPB che l’ha acquistata. I ricercatori, già molto contenti per i risultati ottenuti, sperano adesso che le scoperte possano contribuire a sostenere la necessità di ripristinare e proteggere un numero maggiore di queste zone fangose che si trovano tra il mare e la terraferma.