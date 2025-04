Emissioni di gas serra in agricoltura: uno studio rivela verità inaspettate

Non è di certo una novità il fatto che gli agricoltori negli ultimi decenni hanno utilizzato fertilizzanti azotati per aumentare i loro raccolti e per sfamare più persone e bestiame. Purtroppo però quando la quantità di fertilizzante è superiore a quella assorbibile dalla coltura si scatena una reazione avversa, ovvero aumento delle forme gassose, come il protossido di azoto e gas serra che intrappola nell’atmosfera quasi 300 volte più calore dell’anidride carbonica.

Non è facile per gli scienziati fare delle raccomandazioni e consigli su come ridurre il protossido di azoto e altri gas serra dai terreni agricoli, perché prima dovrebbero capire dove e come questi vengono rilasciati. Un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign ha campionato le emissioni di protossido di azoto e di anidride carbonica dai campi commerciali di mais e soia in possibilità reali di gestione pratica per diversi anni.

L’influenza dei sistemi di gestione agricola sulle emissioni di gas serra

A parlare è stata Chunhwa Jang la coautrice dello studio e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze delle Colture, parte del College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences dell’Illinois. “Mitigare le emissioni di gas serra del suolo agricolo può aiutarci a raggiungere gli obiettivi climatici globali”, ha dichiarato la ricercatrice. Quest’ultima ha poi aggiunto che per definire strategie di mitigazione ben informate sono necessari dati ad alta risoluzione spaziale e temporale, su larga scale scala e pluriennali.

Jang ed i ricercatori che hanno collaborato allo studio hanno sfruttato i finanziamenti del programma ARPA-E- SMARTFARM del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti per creare il set di dati più completo mai disponibile sulle emissioni di protossido di azoto e anidride carbonica in azienda agricola. I ricercatori hanno così allestito un’area molto grande di siti di campionamento dei gas in campi commerciali di mais e di soia, il tutto gestiti con metodi convenzionali e senza aratura.

“Abbiamo scoperto che il flusso di anidride carbonica era simile nei singoli campi, siti e anni, o persino tra sistemi di mais e soia”, ha affermato Jang. “Questi risultati ci dicono che le emissioni di anidride carbonica sono costanti e che un campionamento ad alta risoluzione spaziale è probabilmente sufficiente per stimare il flusso a livello di campo”, ha aggiunto poi la ricercatrice. Una scoperta molto importante. I risultati hanno anche rivelato come i sistemi di gestione e di coltivazione vadano ad influenzare le emissioni di gas serra.