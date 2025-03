Cambiamenti climatici e spazio: i gas serra stanno mettendo alla prova i satelliti

Non proprio belle notizie quelle che arrivano dagli scienziati che si occupano di studiare l’atmosfera terrestre e tutto ciò che ne deriva. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, questa si sta nuovamente modificando e, purtroppo, riducendo a causa dei vari cambiamenti climatici in atto. A quanto pare, poi, il problema non rimarrà vincolato alla terra ma si sposterà nello spazio, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti gli altri sistemi solari.

Ad occuparsi di questo studio l’Università di Birmingham, la quale si è per l’appunto soffermata sui danni causati dai gas serra. Secondo il parere di questi ultimi, la termosfera presenta delle condizioni che potrebbero essere intaccate dal calore che, ovviamente, viene generato dai gas serra. Questo per via del rilascio di abbondanti concentrazioni di CO2.

Tutto ciò non farà che comportare un raffreddamento nella parte alta dell’atmosfera, modificando quindi la densità di massa che, invece, è presente nella termosfera. Questo è pericoloso perché possono generarsi delle barriere in grado di fare resistenza e innescare nuovi cambiamenti anche a livello dello spazio.

Che cosa succederà ai satelliti nello spazio a causa dei cambiamenti climatici?

È ancora presto per poter dire quello che accadrà nello spazio nei prossimi anni, ma le ultime emissioni di CO2 non fanno ben sperare. Secondo quanto riportato dagli autori di questo studio, le possibili conseguenze di questo cambiamento climatico potrebbero perfino colpire i satelliti. Questi, finora, sono stati in grado di limitare gli impatti e tutti i detriti che ne conseguono.

Le emissioni di gas serra però potrebbero alterare il loro funzionamento e soprattutto tutto ciò che concerne la prevenzione di queste dinamiche dell’ultimo minuto. Ecco perché gli scienziati stanno lavorando a delle strategie che permettano di mantenere la termosfera nelle giuste condizioni ancora per diversi anni. In caso contrario il risultato potrebbe essere catastrofico e prima o poi finirebbe per ripercuotersi sul nostro amatissimo pianeta.