Agricoltura su piccola scala: fondo per un programma che aiuterà a ridurre le emissioni di gas serra

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Houston sta lavorando su un programma che mira ad insegnare agli agricoltori su piccola scala e con risorse limitate (SULR) come migliorare la loro produzione agricola riducendo le emissioni di gas serra e aumentando l’eliminazione del carbonio. Questo progetto è sostenuto da una sovvenzione di quasi 5 milioni di dollari del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Il team di ricerca collaborerà con le università Prairie View A&M, Texas A&M e Michigan Aerospace Corp. con il fine ultimo di sviluppare un programma di certificazione della sostenibilità climatica per gli agricoltori con risorse limitate. Il progetto riceverà quasi 700.000 dollari di finanziamento per il periodo di ricerca. Secondo Abdul Latif Khan, professore assistente presso il Dipartimento di Ingegneria Tecnologica dell’UH College of Technology, gli agricoltori SULR sono i più svantaggiati nell’attuale sistema agricolo e i più vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico. Il progetto aiuterà l’USDA a monitorare il successo delle pratiche agricole climaticamente intelligenti. Il team di ricerca raccoglierà dati su tre interventi centrali di Climate Smart della FAO che sequestrano l’anidride carbonica, dati che interesseranno maggiormente il silicio, le alghe e la polvere di roccia. Ad esempio, gli agricoltori del SULR impareranno pratiche come l’aggiunta di polvere di roccia al terreno per accelerare le reazioni chimiche che sequestrano il carbonio. Il progetto si concentrerà anche sulle pratiche esistenti che proteggono il suolo dall‘erosione, dai parassiti, dalle erbe infestanti e dalle malattie, aumentando la fertilità del suolo e riducendo le emissioni di gas serra.

Il team condividerà i risultati con gli agricoltori per fornire prove basate sui dati a sostegno dell’adozione di pratiche climaticamente intelligenti. Gli agricoltori riceveranno incentivi per la pratica degli interventi durante la durata del progetto. L’équipe è convinta che gli agricoltori abbracceranno le pratiche di sostenibilità climaticamente intelligenti quando vedranno l’aumento della produzione agricola derivante dai loro sforzi.