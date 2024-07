In una mossa innovativa per affrontare l’incombente crisi della logistica delle merci, il Giappone ha annunciato il progetto di costruire una rete di nastri trasportatori automatizzati ad alta tecnologia che si estenderà per oltre 500 km tra Tokyo e Osaka. Questo ambizioso progetto, denominato Autoflow-Road, mira a migliorare significativamente l’efficienza e la capacità del trasporto merci.

Il progetto Autoflow-Road

L’Autoflow-Road utilizzerà tunnel sotto le principali autostrade che collegano le due città più grandi del Giappone, nonché binari in superficie all’interno delle mediane stradali. Nata da un gruppo di lavoro del Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo, la rete potrebbe anche prevedere la costruzione di ulteriori binari lungo le corsie autostradali, secondo la proposta del Ministero.

“Le strade logistiche automatizzate sono progettate per massimizzare lo spazio stradale utilizzando sponde rigide, strisce mediane e tunnel sotto la carreggiata, ” ha spiegato Shuya Muramatsu, funzionario senior dell’ufficio di ricerca sull’economia stradale del ministero. “Il nostro studio sta esaminando l’impatto sul traffico stradale, anche sulle strade circostanti, e i costi. ”

La crisi della logistica delle merci

La proposta giunge in un momento critico in cui il Giappone si trova ad affrontare una grave carenza di autisti per le consegne a causa del rapido invecchiamento della popolazione. Le nuove norme che limitano gli straordinari settimanali degli autisti a 18 ore aggravano ulteriormente il problema. Un recente studio del Nomura Research Institute ha stimato che il trasporto merci su strada diminuirà leggermente da 1,43 miliardi di tonnellate nel 2020 a 1,4 miliardi di tonnellate nel 2030. Tuttavia, si prevede che la forza lavoro degli autisti addetti alle consegne si ridurrà del 36%, passando da 660.000 unità nel 2020 a 480.000 entro il 2030, con il rischio di paralizzare l’industria dei trasporti entro sei anni.

Le regioni rurali come il nord-est di Tohoku e il sud di Shikoku dovrebbero essere le più colpite, con una carenza di autisti prevista del 41%. L’aumento dei costi del carburante e dei salari per attirare nuovi autisti aumenterà inevitabilmente i prezzi delle consegne a livello nazionale.

Benefici ambientali e di efficienza

Presentando il piano Autoflow-Road, il Ministro dei Trasporti Tetsuo Saito ha sottolineato il duplice vantaggio di affrontare la crisi logistica e di ridurre le emissioni di gas serra. “Vorremmo procedere rapidamente con le discussioni in merito”, ha dichiarato.

Il ministero intende sfruttare i sistemi di nastri trasportatori esistenti su larga scala come modelli per i binari in superficie dell’Autoflow-Road. Tra gli esempi, il nastro di 23 km della miniera di calcare di Torigatayama, nella prefettura di Kochi, e il sistema di 100 km che trasporta il fosfato da una miniera remota del Sahara occidentale al porto più vicino.

Installato in galleria o lungo le strade, il progetto da Tokyo a Osaka, lungo 500 km, supererebbe in scala questi sistemi esistenti. Il ministero prevede di utilizzare tecnologie di raccolta e consegna automatizzate per aumentare la velocità di elaborazione e ridurre al minimo l’intervento umano. I pallet in grado di contenere fino a una tonnellata di carico saranno collocati sul nastro trasportatore, che potrebbe funzionare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, gestendo l’equivalente del carico di 25.000 autisti al giorno.

Sfide e prospettive future

Muramatsu è stato cauto sui costi del progetto, affermando che sono “in fase di studio,” e non ha fornito alcuna tempistica per il completamento o i costi operativi. Il quotidiano Yomiuri ha stimato che il costo di costruzione del tunnel sotterraneo e del nastro trasportatore potrebbe raggiungere gli 80 miliardi di yen (508 milioni di dollari) per 10 km.

Nel corso degli anni sono state proposte diverse soluzioni per affrontare la crisi dei trasporti in Giappone. Yoshitsugu Hayashi, professore di politica e sistemi di trasporto all’Università di Chubu, ha sottolineato l’importanza di sviluppare questo sistema di consegna automatico simile a un treno. “È importante per le sfide in termini di forza lavoro, ma anche perché dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica, di particolato e di altri inquinanti che possono avere un impatto diretto sulla salute umana.”

Hayashi ha sottolineato che l’utilizzo di tunnel sotto le superstrade e le infrastrutture stradali esistenti rende il progetto fattibile. “La superficie sta diventando sempre più congestionata; quindi, i tunnel sotto le superstrade sono un approccio ragionevole. C’è già spazio nella striscia mediana o sulle corsie preferenziali delle strade esistenti, quindi l’infrastruttura di base è già pronta e il progetto dovrebbe essere relativamente facile”, ha aggiunto.