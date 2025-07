L’auto sbaglia? Paghiamo noi: BYD svela il parcheggio completamente autonomo

Con un annuncio che segna un importante punto di svolta nell’evoluzione della guida autonoma, BYD ha dichiarato di aver raggiunto il livello 4 (L4) di automazione nel parcheggio intelligente, diventando la prima casa automobilistica al mondo a farlo. E lo ha fatto con una mossa audace: in Cina, si assumerà pienamente la responsabilità per eventuali incidenti o perdite subite dagli utenti durante l’uso di questa funzione, senza coinvolgere le assicurazioni.

Tecnologia L4 e piena tutela degli utenti

L’annuncio è stato pubblicato oggi sul profilo ufficiale Weibo dell’azienda ed è rivolto a tutti i modelli BYD equipaggiati con il sistema di guida intelligente God’s Eye. L’obiettivo è chiaro: dimostrare la totale fiducia nella propria tecnologia, assumendosi integralmente i rischi connessi al suo utilizzo. Il livello L4, come definito dagli standard internazionali, descrive uno scenario in cui il veicolo non richiede l’intervento del conducente umano in condizioni specifiche, e la responsabilità in caso di incidente ricade direttamente sul costruttore.

Nel dettaglio, BYD ha promesso che in caso di incidente durante le manovre di parcheggio autonome, i proprietari dei veicoli potranno rivolgersi direttamente all’assistenza post-vendita, senza dover aprire alcuna pratica assicurativa. Ciò significa anche che il premio assicurativo dell’anno successivo non subirà aumenti, offrendo così una protezione completa sia tecnica che economica per l’utente finale.

La solidità di questo impegno si fonda su dati concreti: BYD può contare sul più grande database cloud cinese per la guida autonoma, sulla più estesa squadra di ingegneri R&D al mondo nel settore smart driving, e sul più ampio sistema di produzione di veicoli elettrici (NEV) al mondo. Oltre un milione di veicoli sono già equipaggiati con il sistema God’s Eye, e l’azienda ha annunciato anche il rilascio del più grande aggiornamento OTA (over-the-air) mai effettuato per questo sistema, con novità su parcheggio, guida e sicurezza.

Il confronto con Xpeng e l’impatto sul settore

Con questa mossa, BYD diventa la prima casa automobilistica cinese a offrire copertura completa e automatica per incidenti legati all’uso di funzioni di guida autonoma. Un passo che va oltre quanto fatto da altri concorrenti: ad esempio, Xpeng ha annunciato ad aprile un servizio a pagamento per coprire incidenti con il proprio sistema NGP (Navigation Guided Pilot), con un costo annuo di 239 RMB (circa 33 dollari) e un massimale di 1 milione di RMB, includendo anche gli eventi avvenuti nei 5 secondi successivi alla disattivazione del sistema.

BYD ha scelto invece una strategia più ambiziosa e diretta, puntando sulla fiducia totale nella tecnologia e sulla responsabilità totale verso i clienti. Un gesto che potrebbe alzare l’asticella per tutto il settore automobilistico: le aziende occidentali staranno a guardare?