Odi il lunedì? C’è un motivo e potrebbe avere delle conseguenze sulla tua salute

Se anche tu non ami il lunedì rientri sicuramente nella fetta più ampia della popolazione, ovvero tutte quelle persone che considerano questo giorno della settimana come qualcosa di tremendo. A quanto pare, però, questa non è l’unica notizia in merito, in quanto odiare il lunedì potrebbe portare delle conseguenze inaspettate per la salute.

Nella maggior parte dei casi, il lunedì è così tanto detestato proprio perché è il primo giorno lavorativo dopo il weekend, un periodo in cui le persone si riposano, staccano dal lavoro e trascorrono le loro giornate in compagnia dei loro cari e degli amici.

Un nuovo studio condotto dall’Università di Hong Kong, però, ha dimostrato che è proprio durante questa particolare giornata della settimana che andrebbe ad aumentare esponenzialmente l’ormone dello stress, ovvero il cortisolo. Questa sostanza può rappresentare un rischio in quanto livelli troppo elevati della stessa potrebbero comportare delle possibilità in più rispetto allo sviluppo delle malattie cardiovascolari. Ecco perché l’oggetto di questo studio è stato quello di capire il legame fra l’odio che si manifesta verso il lunedì e tutti i problemi che potrebbero colpire la salute fisica delle persone.

In che modo il lunedì colpisce la salute umana?

Più di 3.500 persone con un’età minima di circa 50 anni è stata presa in esame proprio con l’obiettivo di valutare i livelli d’ansia in ogni giorno della settimana. A queste persone sono state effettuate anche delle analisi proprio con l’obiettivo di valutare i livelli di cortisolo presenti nel sangue. I risultati hanno dimostrato che le persone si sono rivelate essere più ansiose soprattutto il lunedì, quando nel loro sangue era in circolo un livello più alto di cortisolo.

Questo parametro va tenuto sotto controllo poiché potrebbe comportare delle anomalie nel funzionamento di alcuni organi, causando patologie cardiovascolari, ma anche disordini metabolici come il diabete. Alcuni studiosi hanno però dimostrato che l’ansia che si prova il lunedì perduri anche quando si va in pensione, proprio perché questo giorno viene da sempre associato ad un livello di stress più ampio del normale.