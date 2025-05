Il tuo modo di camminare potrebbe influenzare la tua salute più di quanto pensi

Che l’attività fisica faccia bene alla nostra salute, non è di certo una novità. Già nel 400 a.C., Ippocrate affermò che “camminare è la migliore medicina per l’uomo”. Effettivamente, alcuni studi hanno confermato che percorrere più di 8.000 passi al giorno aiuti a ridurre della metà il rischio di morte prematura rispetto a chi ne percorre meno di 5.000.

Un gruppo di ricercatori, recentemente, si è posto una domanda piuttosto insolita, ovvero che ogni passo conta allo stesso modo, oppure se camminare in modo più veloce può apportare maggiori benefici alla salute. Riguardo l’invecchiamento e la salute cardiaca, alcune prove sostengono che il ritmo sia molto importante.

Camminare: un semplice gesto con benefici straordinari

È risultato che i benefici che apporta una camminata veloce non sono da sottovalutare. Ad ogni modo, camminare a passo veloce potrebbe non offrire benefici aggiuntivi per tutti gli esiti o in ogni contesto. Il beneficio della camminata a passo veloce rispetto alla camminata leggera nel ridurre il rischio di cancro è meno certo.

Uno studio piuttosto recente ha infatti suggerito che, nonostante camminare in modo regolare possa essere associato ad una riduzione di 13 diversi tipi di cancro, la camminata veloce non aveva un valore aggiunto. Detto questo, i ricercatori hanno confermato il fatto che camminare ha una serie di benefici che vanno anche al di la della salute fisica.

Innanzitutto, può favorire l’attività cerebrale, raddoppia la produzione di idee creative. Quanti di noi almeno una volta hanno pensato di andare a camminare per riflettere meglio su problemi e tentare di trovare una soluzione?

Quando si parla di prevenzione, i sistemi sanitari si basano sulla gestione. Le persone si ammalano e poi vengono prescritte delle medicine per curare la malattia, quando basterebbe promuovere iniziative di sanità pubblica volte ad aumentare le opportunità di camminare e fare attività fisica per tutti.