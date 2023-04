Star Wars Jedi: Survivor, in arrivo il gameplay trailer finale

EA e Respawn Entertainment hanno annunciato l’arrivo del gameplay trailer finale di Star Wars Jedi: Survivor. Il gioco tornerà a mostrarsi in occasione della Star Wars Celebration e nello speciafico domencia 9 aprile 2023. Non è stato indicato l’orario di pubblicazione ma tutti i panel dell’evento si terranno nel pomeriggio del nostro fuso orario, quindi probabilmente il trailer verrà pubblicato al massimo in serata.

New trailer incoming! Watch the Final Gameplay Trailer for Star Wars Jedi: Survivor at #StarWarsCelebration on Sunday, April 9. pic.twitter.com/p22Qcj7eN0 — EA Star Wars (@EAStarWars) April 7, 2023

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor farà parte di una trilogia e promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento. Negli ultimi giorni sono stati svelati tantissimi nuovi dettagli sulla nuova avventura di Cal Kestis, tra cui anche la possibilità di costruire dei veri e propri insediamenti.

Vi ricordiamo che in occasione della Star Wars Celebration sono stati annunciati anche tre nuovi film di Star Wars, presentato il primo trailer della serie Ahsoka e nuovi dettagli di The Acolyte.