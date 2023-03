Star Wars Jedi: Survivor, il director vuole trasformare la saga in una trilogia

Star Wars Jedi: Survivor farà parte molto probabilmente di una trilogia. A rivelarlo è stato il director Stig Asmussen durante un’intervista rilasciata ai microfoni di IGN. Il director ha infatti affermato che il team sta già pensando ad un eventuale terzo capitolo.

Ho sempre voluto vederla come una trilogia – ha detto Asmussen – Come possiamo portare Cal e la troupe in posti nuovi rispetto a quelli che avevamo nel primo gioco? Avevamo un’idea abbastanza precisa del periodo temporale in cui si sarebbe dovuto svolgere Survivor, quale sarebbe stata la posta in gioco, quale sarebbe stato il tono del titolo, cosa avrebbe dovuto affrontare Cal e come si sarebbe comportata la crew. E ci sono anche delle idee su cosa potremmo fare oltre a questo”.