Star Wars: annunciati tre nuovi film live-action

La Star Wars Celebration 2023 è stata importante per la ripartenza dell’universo cinematografico legato al franchise, considerando che sono stati annunciati tre nuovi film in sviluppo: oltre a quello con Daisy Ridley protagonista ce ne saranno altri due, uno con la regia di James Mangold, e l’altro con quella di Dave Filoni.

Secondo quanto rivelato, il film di James Mangold tornerà indietro all’alba del periodo Jedi, mentre la produzione affidata a Dave Filoni sarà ambientato nell’epoca della Nuova Repubblica, e creerà una connessione tra le serie TV The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka. Infine, quello con Daisy Ridley protagonista, racconterà di come Rey cercherà di creare un nuovo ordine Jedi.

Gli annunci sono stati fatti dalla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy durante il panel showcase tenuto alla Star Wars Celebration di Londra. Per quanto riguarda i registi che lavoreranno ai progetti, James Mangold uscirà a breve al cinema con il nuovo film di Indiana Jones, mentre Dave Filoni ha lavorato sia ad Ahsoka che a The Mandalorian. Infine, la regia del lungometraggio su Rey sarà ad opera di Sharmeen Obaid-Chinoy.