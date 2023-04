Star Wars Jedi: Survivor consentirà di costruire e personalizzare il proprio insediamento

In Star Wars Jedi: Survivor potremo anche costruire un insediamento per Cal Kestis e i suoi compagni. Ecco tutti i dettagli.

In Star Wars Jedi: Survivor potremo costruire e personalizzare il nostro insediamento. A rivelarlo è stato i team di sviluppo che, attraverso le pagine del PlayStation Blog, ha fornito qualche dettaglio su questa nuova ed interessante meccanica. All’interno dell’avventura, Cal Kestis potrà visitare Rambler’s Reach, una sorta di hub dove avrà modo di incontrare diversi NPC e svolgere altre attività.

Sarà qui che il nostro protagonista potrà dare vita a quello che è un vero e proprio insediamento, costruendo strutture, giardini, reclutando NPC e svolgendo anche attività di intrattenimento per migliorare la qualità della vita all’interno della Galassia. Un aspetto sicuramente interessante del gameplay che, come sottolinea Respawn, andrà a stimolare ulteriormente anche l’interazione tra il protagonista e gli abitanti del pianeta.

Vi ricordiamo che Jedi Survivor farà parte di una trilogia.Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, questo nuovo capitolo della serie promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento. Il protagonista, Cal Kestis ,farà il suo ritorno in una veste più evoluta e matura e saranno presenti anche tutta una serie di nuovi alleati che per la prima volta forniranno supporto in combattimento.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile a partire dal 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.