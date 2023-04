Andor 2 e The Acolyte: date d’uscita, logo e dettagli delle serie TV

Da poco si è aperta la Star Wars Celebration 2023, e nella prima grande conferenza sono stati rivelati dettagli importanti sui progetti televisivi in lavorazione: tra questi è stata annunciata la data d’uscita di Andor 2, che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ ad agosto 2024, ed è stato mostrato il logo di The Acolyte. La serie uscirà nel 2024.

Ecco il logo.

Just announced at #StarWarsCelebration:

The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG

