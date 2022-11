Indiana Jones 5: James Mangold zittisce le illazioni sul destino del film

Indiana Jones 5, lo sappiamo, è ancora un discreto mistero per il pubblico, e diverse voci stanno circolando riguardo le sorti del film e del personaggio, in particolare in seguito ai primi test screening dal risultato decisamente poco incoraggiante. Tuttavia il regista della pellicola, James Mangold, ha risposto in merito su Twitter, confutandone la veridicità.

Che potessero esserci stati dei test screening non sarebbe stato strano, anzi, è la normalità, per vedere la reazione media di piccolissimi campioni di pubblico, anche in relazione a diversi montaggi, soprattutto con diversi finali. Secondo tali rumor, tra i vari finali ne sarebbe presente uno in cui Indy muore e ci sarebbe un passaggio di consegne (diretto o indiretto) della saga nelle mani del personaggio interpretato da Phoebe Waller-Bridge, Helena.

Nope. Haven't been any screenings at all. — Mangold (@mang0ld) November 10, 2022

Mangold, tuttavia, afferma che i test screening non sono ancora stati effettuati:

Eh, no. Non c’è stato ancora alcuno screening.

Un utente ha riportato quanto letto altrove, con la questione del passaggio di consegne, e relativa indignazione del pubblico in sala, ma il cineasta ha insistito dicendogli che sta a lui se credere a un troll che si fa chiamare “basement dweller” o al regista stesso del film. E, ad ogni modo:

Well, Paulo, it's up to you who you believe — an anonymous troll named "basement dweller" & "doomcock" or the actual director of the film. No one will ever replace Indiana Jones. Not in any script. Not in any cut. Never discussed. — Mangold (@mang0ld) November 11, 2022

Nessuno rimpiazzerà mai Indiana Jones. Non c’è in nessuna versione della sceneggiatura. In nessun montaggio. Non se ne è mai parlato.

Del resto, il “tentativo” di passaggio avvenne già con il precedente Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, a cui avrebbe potuto far seguito un quinto episodio con Shia LaBeouf di nuovo nei panni del figlio Mutt, ma così non è avvenuto, tra il responso a dir poco tiepido del pubblico alla pellicola e il rapido declino di popolarità del di lì a poco problematico attore.

Dunque, il personaggio non verrà “sostituito” ma è anche improbabile se non impossibile che Ford continui a recitare nel ruolo, se non in eventuali camei da anziano.

È quindi probabile che, cronologicamente, la saga si fermi qui, ma questo non vuol dire che non potranno esserci altre iterazioni del franchise, come per l’appunto l’appena annunciata nuova serie televisiva, di cui però non si sa ancora nulla.

Indiana Jones 5 rimane, per il resto, un film ancora parecchio misterioso, a partire dal titolo definitivo, ancora da rivelare: conosciamo gli interpreti principali e le location dove si sono svolte le riprese ma per avere un quadro generale della trama è ancora presto, e la stessa Lucasfilm non si è ancora prodigata in dettagli.

Le riprese sono terminate a febbraio, ma ben poco è trapelato da allora, nonostante un teaser mostrato durante lo scorso D23 Expo con un Indy ancora in forze in sella alla sua moto e la presenza di Mads Mikkelsen (in un ruolo ancora misterioso) e quella di Phoebe Waller-Bridge nei panni di Helena, figlioccia del protagonista.

Dato che sono state girate scene in cui Indy è alle prese con dei nazisti (presumibilmente durante la Seconda Guerra Mondiale) che altre durante gli anni ’60/’70 (almeno a giudicare dalla moda che i personaggi sfoggiano) il film presenterà quantomeno dei salti temporali… se non, addirittura, dei veri e propri viaggi nel tempo, stando ad alcuni rumor.

Naturalmente questo ha dato adito ad altre speculazioni sul futuro del franchise (che potrebbe vedere un passaggio di testimone al personaggio di Helena) ma anche sul fatto che, probabilmente, per buona parte del film Harrison Ford apparirà ringiovanito tramite la CGI, grazie alle tecniche messe a punto da Lucasfilm e Marvel per gli ultimi film di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast ritroviamo, oltre a Ford (prossimamente impegnato col ruolo di Thunderbolt Ross nel MCU), Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, anche Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas. L’uscita è prevista per il 30 giugno 2023, naturalmente accompagnata dalla colonna sonora di John Williams, che si ritirerà proprio dopo aver firmato la colonna sonora del film.

Leggi anche: