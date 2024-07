In questi ultimi giorni è stato diffuso il trailer del biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown, che è stato realizzato da James Mangold, ed è uscito al cinema Deadpool & Wolverine. Questi due lungometraggi sono uniti da una polemica innescata dallo stesso Mangold sulla questione multiversi.

Parlando della presenza del character di Johnny Cash in A Complete Unknown, Mangold ha dichiarato:

Nel mio A Complete Unknown ci sarà anche Johnny Cash, ma non si tratterà di un collegamento con Walk The Line, anche perché questa versione del personaggio ha circa trent’anni. E poi io non lavoro sui multiversi.

Si tratta di un riferimento a Deadpool & Wolverine, film che ha riportato in vita il personaggio di Hugh Jackman, visto l’ultima volta sullo schermo nel Logan di James Mangold. Il regista, forse, non ha apprezzato che dopo un titolo così degno e di rilievo il character sia stato riportato in vita.

James Mangold contro i multiversi

Inoltre, James Mangold ha aggiunto: