Deadpool & Wolverine è attualmente nelle sale cinematografiche, ma questo lungometraggio ha rischiato di non vedere mai la luce. A parlarne è stato Shawn Levy, il quale ha sottolineato come sia stata una telefonata di Hugh Jackman a fare partire tutto.

Ecco le sue parole:

Ryan e io, insieme ai nostri colleghi sceneggiatori, abbiamo passato mesi cercando di trovare una storia che fosse autentica per il DNA di Deadpool e meritevole del MCU. È stato difficile. Sovrapporre le due cose fa parte di un gioco sottile, ed è stato davvero molto difficile, più di quanto immaginassi. Stavamo per arrenderci, perché non trovavamo nulla di veramente importante. Poi Hugh Jackman ci ha chiamato, e non appena abbiamo saputo che si trattava di un suo coinvolgimento come Wolverine nel progetto su Deadpool, il film ha avuto motivo di esistere.