Indiana Jones 5: Nuova foto dal set, Harrison Ford sarà ringiovanito in digitale?

Su Indiana Jones 5 abbiamo poche informazioni ufficiali, ma le foto e i video “rubati” dal set inglese ci stanno prefigurando la possibilità che Indy (e nello specifico il suo interprete Harrison Ford) sarà ringiovanito con la computer grafica, perlomeno in qualche scena flashback.

Nice new photo from reddit of Harrison Ford in action as Indiana Jones with Toby Jones #IndianaJones5 pic.twitter.com/2zpewylD0t — Mark Murphy (@thricechampion) June 11, 2021

Come vediamo in questa foto che immortala Harrison Ford e Toby Jones, Ford indossa i tipici marker utili per la motion capture e l’utilizzo di varie tecniche digitali: la loro presenza indica che la figura dell’attore, in qualche modo, verrà alterata.

Abbiamo già visto che, in altre scene, era presente uno stuntman con una maschera di Ford in cui sembrava più giovane. Inoltre, sono ormai sicure una o più scene in cui Indy combatterà nuovamente i nazisti. Temporalmente, potrebbe essere una scena ambientata nel periodo compreso tra il 1941 e il 1945, in cui Jones era arruolato e in missione specifica contro i nazisti, dopo averli fronteggiati insieme al padre nel 1938 nelle vicende raccontate nel terzo film.

Il problema è che tra le vicende narrate nel terzo film e quelle delle scene flashback di questo quinto passano al massimo sette anni, mentre Ford ne dimostra chiaramente di più (nella realtà son passati più di trent’anni!) quindi è logico supporre che, in quelle scene, vedremo un Indy svecchiato utilizzando un misto di tecniche a seconda della situazione.

Questa cosa, però, lascia spazio ad altre supposizioni: la presenza di Ford sul set invece dell’utilizzo di semplici controfigure a cui applicare la CGI (o le maschere, per le riprese da lontano come quella della fuga in motocicletta) lascia presupporre che non si tratterà di un semplice e breve flashback ma di una fetta importante di film, se non dell’intera storia, che andrebbe quindi a piazzarsi, temporalmente, tra il terzo e quarto film. Staremo a vedere.

Come bonus, vi segnaliamo questo footage del castello di Bamburgh, con cui scopriamo che si svilupperà un incendio in una delle scene girate in location.

Leggi anche: