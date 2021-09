Indiana Jones: Phoebe Waller-Bridge prenderà il testimone di Harrison Ford? (rumor)

Il film dovrebbe uscire la prossima estate, eppure di Indiana Jones 5 non sappiamo ancora neanche il titolo definitivo: la produzione è ammantata nel mistero e molte cose è stato possibile ricostruirle solo grazie alle foto trapelate dal set: un nuovo, insistente rumor vorrebbe ora Phoebe Waller-Bridge non solo nel film in un ruolo importante, ma anche come possibile successore di Harrison Ford come protagonista della saga.

Non c’è niente di ufficiale e neppure di ufficioso: prendiamo in considerazione queste voci di corridoio solo per via della provenienza dal Daily Mail, testata piuttosto autorevole per quanto riguarda lo showbiz britannico. Sta di fatto che Phoebe Waller-Bridge, nel corso della pellicola e, in particolare, sul finale, sarebbe protagonista di un passaggio di testimone come protagonista del franchise, seguendo uno dei famigerati “colpi di coda” che Kathleen Kennedy starebbe preparando per la saga.

Sta di fatto che Ford è oramai troppo anziano per continuare la saga e, volenti o nolenti, ci si dovrà inventare qualcosa per continuarla: invece di rivolgersi all’animazione (magari realizzata con una tecnica simile ai What If…? marveliani) o a un nuovo prequel in stile Le avventure del giovane Indiana Jones, ci si potrebbe buttare su un sequel con nuovo protagonista… operazione che, storicamente, ha però raramente ripagato. Del resto, in parte ci s’era provato già al tempo de Il teschio di cristallo, con Shia LaBeouf e il personaggio del figlio di Indy, ma l’idea sfumò praticamente prima di cominciare. Staremo a vedere.

